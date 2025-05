Royal Caribbean annonce l’ouverture de Perfect Day Mexico

Annoncée pour Perfect Day Mexico s’étendra sur plus de 800 000 m² le long de la côte caribéenne du Mexique. Pensée pour accueillir les vacanciers de tous âges, elle se structure autour de sept quartiers distincts, mêlant attractions aquatiques, plages, restauration et espaces dédiés à la détente. Le quartier Loco Waterpark proposera plus de 30 toboggans, dont les plus hauts d’Amérique du Nord et du Sud. Parmi eux, Jaguar’s Peak offrira "". Une attraction en forme de sombrero, une piscine à vagues, des toboggans familiaux et un espace pour enfants compléteront l’offre.Dans le quartier Splash Cove, les visiteurs pourront naviguer sur "", agrémentée de rapides et de bars aquatiques. Dix piscines, dont l’une dépasse les 9 000 m², seront réparties sur le site. Le plus grand Splashaway Bay de la flotte et les premières Splashaway Cabanas seront également disponibles.Lesdisposeront de leur. Ceux en quête de confort exclusif se tourneront vers Costa Beach Club, proposant majordome, piscine privée et restauration haut de gamme. Plus de 3 km de plages seront accessibles sur Chill Beach North and South. Enfin, Fiesta Plaza accueillera les visiteurs avec danses, musique live et cocktails servis sous le "plus grand sombrero au monde".Le site comptera. Des spectacles de mariachis, des œuvres d’art et des artisans locaux seront présents. Dès 2027, Perfect Day Mexico figurera dans les itinéraires au départ de Galveston, de la Nouvelle-Orléans et des ports de Floride.