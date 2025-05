Royal Caribbean entame les essais en mer de Star of the Seas

Tous les équipements critiques, y compris les systèmes de sécurité et les infrastructures embarquées, font l’objet d’une. Le navire effectueranaval Meyer Turku, à Turku, en Finlande, pour finaliser sa construction.À partir de l’été, le Star of the Seas viendra s’ajouter à la flotte de Royal Caribbean , aux côtés de. Ce navire a été conçu pour intégrer desainsi que des aménagements déjà présents sur d’autres unités de la compagnie. Il est divisé en huit quartiers thématiques, chacun proposant différentes activités et équipements. Parmi les installations prévues figurent des toboggans aquatiques, plusieurs piscines aux ambiances distinctes, ainsi qu’un choix étendu d’espaces de restauration, de bars et de divertissements.Leproposera des. Ses itinéraires incluront une escale à Perfect Day at CocoCay , régulièrement mentionnée par les passagers parmi les destinations les plus appréciées.