Royal Caribbean dévoile le troisième navire de la classe Icon

Legend of the Seas marque une nouvelle étape dans cette passionnante aventure que nous écrivons en matière de vacances avec la classe Icon, et nous sommes impatients de pouvoir ainsi proposer des expériences extraordinaires et donc des vacances idéales à davantage de familles et de passagers en Europe, aux Caraïbes et sur d’autres mers du globe

Le Legend of the Seas s'inscrit dans la lignée des navires de la classe Icon , offrant une combinaison d'expériences variées. Le paquebot disposera de huit quartiers thématiques et plus de quarante lieux de restauration et de divertissement. Parmi les attractions phares, on retrouve, une passerelle suspendue et un parcours d'accrobranche culminant à près de 50 mètres au-dessus de l'océan, ainsi que, présenté comme le plus grand parc aquatique en mer avec six toboggans record.Le navire proposera, dont Royal Bay, annoncée comme la plus grande piscine en mer, le bar aquatique Swim & Tonic, et Hideaway, un espace réservé aux adultes avec une piscine à débordement. Pour les familles, leoffrira des activités adaptées aux jeunes enfants, ainsi que, un hébergement sur trois étages conçu pour répondre aux besoins familiaux. Michael Bayley , président et directeur général de Royal Caribbean International, a déclaré : "".