Ryanair renforce sa présence en Albanie avec une nouvelle base à Tirana

3 avions, 33 destinations et plus de 3 000 emplois créés


Ryanair annonce l’ouverture d’une nouvelle base à l’aéroport de Tirana à l’été 2026. Trois avions y seront basés, dix nouvelles liaisons seront lancées et le transporteur low-cost prévoit de transporter plus de 4 millions de passagers par an, tout en soutenant plus de 3 000 emplois locaux.


Rédigé par le Jeudi 21 Août 2025

Ryanair annonce l’ouverture d’une nouvelle base à l’aéroport de Tirana - Depositphotos @pillerss
Ryanair, en forte croissance en Albanie, a annoncé jeudi 14 août l’ouverture d’une nouvelle base à l’aéroport de Tirana à partir d’avril 2026.

Trois avions B737-800 y seront basés, pour un investissement de 300 millions de dollars, générant plus de 3 000 emplois locaux, dont 100 postes hautement qualifiés pour pilotes et membres d’équipage.

Cette nouvelle implantation permettra à Ryanair de renforcer sa présence sur le marché albanais avec plus de 450 vols hebdomadaires desservant 33 destinations à travers 13 pays.

Dix nouvelles liaisons seront créées vers Birmingham, Dublin, Milan, Malte, Naples, Pescara, Poznan, Trieste, Turin et Vérone. Les fréquences seront également augmentées sur neuf routes existantes, notamment Bari, Londres, Prague, Stockholm et Varsovie.

10 nouvelles liaisons pour l’été 2026

"Depuis nos premiers vols vers l’Albanie en novembre 2023, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’aéroport de Tirana pour soutenir une croissance ambitieuse.

La nouvelle base permettra à Ryanair de transporter plus de 4 millions de passagers en 2026 et d’opérer 33 routes, dont 10 nouvelles." exprime Michael O’Leary, CEO de Ryanair.

L’aéroport de Tirana se dit également enthousiaste, Piervittorio Farabbi, COO, souligne que cette décision témoigne d’un "engagement audacieux" pour offrir une expérience opérationnelle de qualité et que l’aéroport a investi massivement pour étendre ses infrastructures et digitaliser ses services de traitement des passagers.

Ryanair prévoit, sur les cinq prochaines années, de poursuivre ses investissements en Albanie avec jusqu’à six avions basés, plus de 20 nouvelles routes et une croissance du trafic à plus de 5 millions de passagers par an, sous réserve que le pays maintienne ses faibles coûts d’accès et l’absence de taxes aériennes.


TourMaG

