TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

L'édito de Christophe Hardin


A quoi ressemblerait une compagnie aérienne avec à sa tête un dirigeant comme le président Donald Trup ? Ne cherchez pas, elle existe déjà. Son nom : Ryanair.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

Ryanair : Michael O’Leary et les tropismes trumpistes - Image générée par l'I.A
Ryanair : Michael O’Leary et les tropismes trumpistes - Image générée par l'I.A
CroisiEurope
Depuis de nombreuses années, le patron de Ryanair nous a habitués aux provocations, aux déclarations tonitruantes pour faire parler de lui et occuper le devant de la scène pour offrir de la publicité gratuite à sa compagnie.

Provocateur, grossier, sans scrupules, Michael O’Leary, règne sur le transport aérien low cost tel l’imperator. A bien des égards il me fait penser au Président américain.

En imposant ses conditions d’une desserte aérienne, Michael O’Leary qui se définit comme un « sale petit con » a rançonné, partout en Europe des régions, des départements, des chambres de commerce et d’Industrie, des communautés d’agglomération, des aéroports régionaux et que sais-je encore.

Et s’il faut rendre à César ce qui lui appartient, reconnaissons lui comme au président Donal Trump un certain talent et du flair pour les affaires.

Il en fallait pour oser importer en Europe ce modèle de low cost depuis les États-Unis dans les années 90, même si ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, notamment au regard du droit européen.

Aujourd’hui et malgré ses incessantes jérémiades contre les taxes qui l'étranglent, sa « compagnie » bat des records de fréquentation.

61 millions de passagers de juin à août derniers et un bénéfice record net de 820 millions d’euros au 1er trimestre, soit plus du double que l’année dernière. Le fisc ne le ratiboise pas, tant s'en faut...

A lire aussi : Ryanair condamnée à 1,3 M€... avant une amende à plus d'un milliard d'euros ?


Ryanair : céder n’est pas la solution

Comme Donald Trump le fait pour son pays, il se plaint que l’Europe l’étrangle de taxes alors qu’il est prospère.

Comme Donald Trump, il provoque, il choque par média interposé.

Comme Donald Trump, il affiche en permanence son anti-establishment et fustige ouvertement les institutions, les élites politiques et les bureaucraties.

Comme Donald Trump, le business passe avant le droit et la morale.

Comme Donald Trump il affiche son zèle à vouloir renvoyer les migrants.*

Comme Donald Trump, le chantage est la base de son modèle économique

Et comme avec Donald Trump, beaucoup se sont pliés à ses exigences pour survivre.

Le danger, c’est que cette façon de faire au sein de ce qui est reste la démocratie la plus puissante du monde, pourrait contribuer à légitimer ce nouvel ordre mondial qui pointe le bout du nez et que l’on appelle la loi du plus fort.

Cependant, quelques pays ont compris que céder au big-boss irlandais et à ses oukases n’est pas la solution.

L’Espagne, après de nombreux conflits avec O’Leary, a montré l’exemple, sur la forme et sur le fond. Elle a refuser de céder aux menaces du transporteur de se retirer de trois aéroports du pays si les taxes ne baissaient pas.

Le président de l’Aena, l'organisme espagnol chargé de la gestion des aéroports en Espagne, ainsi que de leur trafic aérien Maurici Lucena, a trouvé le bon ton face à Ryanair : "si les aéroports espagnols évoluaient au rythme des exigences, des pleurnicheries, des subterfuges et de l'insupportable stratégie d'extorsion de Ryanair (...) ils cesseraient de bien fonctionner".

Cette compagnie veut "intimider l'opinion publique avec le retrait de ses avions, réclame la démission de ministres dans la moitié de l'Europe et de la présidente de la Commission européenne" et "se moque des politiciens élus démocratiquement.

Au cours des deux dernières années, Ryanair a menacé et tenté d’intimider les autorités publiques en Allemagne, France, Belgique, Portugal, Italie, Grèce, Autriche, Pays-Bas, Danemark et Royaume-Uni", a-t-il conclu.

L’Espagne a également infligé à Ryanair l’année dernière une amende de plusieurs millions d'euros pour des pratiques frauduleuses, comme le fait de faire payer les bagages à main.

Egal à lui-même O’ Leary, a répondu par l’outrance, traitant de "fou communiste" le ministre espagnol de la Consommation, ou, suprême élégance, le faisant apparaître en clown dans une campagne publicitaire. Du Trump pur jus !

O’Leary redéploiera ses avions dans des pays plus dociles

Philippe Tabarot. Photo C.Hardin
Philippe Tabarot. Photo C.Hardin
Autres articles
En France aussi, Philippe Tabarot, le ministre (démissionnaire) actuel du transport, ne courbe plus l'échine.

Le chantage du PDG de Ryanair, menaçant de réduire l’activité de la compagnie dans le pays si on le taxait encore ne marche plus vraiment.

Là aussi les Français ont trouvé le ton juste face aux vociférations de l’Irlandais volant.

Dans une interview donnée au Parisien,le ministret ne mâche pas ses mots.

"Je ne tolère pas ces manières. Du dialogue, oui, mais pas de menace. Qu’ils balaient devant leur porte ! Leur communication est violente en permanence … C’est leur stratégie pour s’exonérer des obligations sociales et fiscales.

Il (Michael O’Leary) ferait mieux de s’occuper du service que Ryanair rend à ses clients, sans compter que ses employés n’ont pas tous l’air épanouis, quand je vois qu’il y a un conflit social qui pourrait durer six mois en Espagne, ou les décisions de justice en leur défaveur."

Et d’ajouter, sarcastique et à propos de l’optimisation forcenée des coûts : "tant qu’ils mettent assez d’essence dans les avions et ne transigent pas sur la sécurité des passagers…" Une allusion a une polémique datant de 2012 ou par trois fois des avions de Ryanair avaient dû déclarer une urgence de carburant pour obtenir une priorité d’atterrissage.

À Strasbourg, Ryanair est partie. Volotea est arrivée, a repris les lignes et a créé 70 emplois. O’Leary redéployera ses avions dans des pays plus dociles comme l’Albanie où il a prévu d’ouvrir une base en avril 2026.

Dans ce modèle trumpiste, la concurrence loyale n’existe plus, mais qu’importe : on gagne de l’argent grâce au chantage. Trump vend ses Boeing en échange de réduction de droits de douane et O’Leary avec brandissant des menaces d’abandon de lignes.

L'un comme l'autre ne connaissent que la loi du plus fort ? Alors entrons en résistance, nous aussi !

* À propos du projet controversé du Royaume-Uni d’expulser les réfugiés au Rwanda, Michael O’Leary avait assuré, en avril 2024, qu’il serait « heureux » d’effectuer les vols s’il avait des avions à disposition”. Source : Bloomberg

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 142 fois

Tags : ryanair, volotea
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 6 Octobre 2025 - 07:38 Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Lundi 6 Octobre 2025 - 07:34 Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Comment booster son profil LinkedIn [ABO] Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO] Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO] Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO] Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO] Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Civitatis
Dernière heure

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse
Partez en France

Partez en France

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias