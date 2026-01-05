Retour de Calafell Evasión sur l’année 2025

2025, une année de croissance pour Calafell Evasión
2025 a été une excellente année pour Calafell Evasión : une année d'innovation et de croissance. Nous avons renforcé notre position sur la péninsule ibérique, étoffé nos catalogues et consolidé nos équipes, ce qui nous a donné la capacité de répondre rapidement à l’augmentation des demandes des agences.
Dans une perspective stratégique, nous avons intensifié notre expansion au Portugal en intégrant des équipes et des productions sur place, manifestant ainsi notre détermination à proposer une couverture exhaustive de la péninsule.
De même, nos participations à des salons professionnels, où nous avons eu l'occasion de renouer des contacts et d'établir de nouveaux partenariats ont consolidé notre notoriété et notre crédibilité dans le secteur.
Ces réussites sont le résultat d'un effort commun, d'une amélioration de la structure interne, d'une implication accrue auprès des fournisseurs locaux et d'un réel intérêt touristique, tant pour les parcours culturels que pour les séjours liés à des événements. Nous consolidons aussi nos procédures qualité afin de garantir des prestations homogènes et la pleine satisfaction de tous nos clients sur toutes nos destinations.
Une ouverture vers le marché canadien francophone
Une étape importante pour nous en 2025 a été l’ouverture au marché canadien francophone. Cette nouvelle orientation nous permet d’adresser des offres adaptées aux voyageurs francophones du Canada, de nouer des partenariats locaux et d’étendre notre présence au-delà de l’Europe. Ce pas vers l’international témoigne de notre ambition de grandir tout en restant fidèles à nos valeurs de service et de proximité.
Une belle fin d’année et des ambitions affirmées pour 2026
Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients, nos agences partenaires, nos fournisseurs et nos collaborateurs. Cette fin d'année a été exceptionnelle, et nous la devons à votre confiance et votre fidélité. C'est grâce à vous que 2025 a été une belle réussite, et la dynamique de cette clôture de saison montre à quel point nos collaborations sont solides et portées par un engagement commun.
Nous voulons également remercier nos équipes, sur le terrain comme au siège. Guides, chauffeurs, équipes commerciales et opérationnelles qui ont fait un travail remarquable, avec un professionnalisme qui a garanti la qualité des séjours et la satisfaction des voyageurs. Les événements de fin d'année, qui ont rassemblé tant de monde, sont la preuve concrète de la vitalité et de la justesse de notre métier. Cette réussite, avant tout, est celle des femmes et des hommes qui la portent chaque jour.
Tournés vers l’avenir, nous abordons 2026 avec discernement, motivation et ambition. Nos équipes sont prêtes à prévoir les changements du marché, améliorer la durabilité de nos propositions et diversifier nos produits. Des nouveaux partenariats, des lancements futurs et un effort continu pour améliorer la qualité du service sont en cours. Devant les obstacles à venir, notre cap reste le même : continuer d’innover sans jamais relâcher notre rigueur, notre proximité et notre exigence.
