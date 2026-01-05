Retour de Calafell Evasión sur l’année 2025

Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients, nos agences partenaires, nos fournisseurs et nos collaborateurs. Cette fin d'année a été exceptionnelle, et nous la devons à votre confiance et votre fidélité. C'est grâce à vous que 2025 a été une belle réussite, et la dynamique de cette clôture de saison montre à quel point nos collaborations sont solides et portées par un engagement commun.



Nous voulons également remercier nos équipes, sur le terrain comme au siège. Guides, chauffeurs, équipes commerciales et opérationnelles qui ont fait un travail remarquable, avec un professionnalisme qui a garanti la qualité des séjours et la satisfaction des voyageurs. Les événements de fin d'année, qui ont rassemblé tant de monde, sont la preuve concrète de la vitalité et de la justesse de notre métier. Cette réussite, avant tout, est celle des femmes et des hommes qui la portent chaque jour.



Tournés vers l’avenir, nous abordons 2026 avec discernement, motivation et ambition. Nos équipes sont prêtes à prévoir les changements du marché, améliorer la durabilité de nos propositions et diversifier nos produits. Des nouveaux partenariats, des lancements futurs et un effort continu pour améliorer la qualité du service sont en cours. Devant les obstacles à venir, notre cap reste le même : continuer d’innover sans jamais relâcher notre rigueur, notre proximité et notre exigence.