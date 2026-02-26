Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?

L'avocate des victimes de Dogan Voyages dépose plainte pour escroquerie et abus de confiance - Depositphotos.com @Totof27
La liquidation, tant attendue par les désormais ex-clients de Dogan Voyages, n'a pas refermé le dossier, bien au contraire.
Elle ouvre la voie à un incroyable feuilleton judiciaire qui devrait s'étendre pendant de longs mois, voire des années.
Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, en fin d'année dernière, cette agence spécialisée dans l'Omra et le Hajj a fait parler d'elle, non plus pour sa croissance exceptionnelle, voire même unique dans l'industrie touristique, mais cette fois-ci pour avoir abandonné ses clients d'un coup d'un seul.
Alors que des rumeurs circulaient, parlant d'un opérateur français bloqué définitivement par les autorités saoudiennes pour non-respect des engagements contractuels en matière d’hébergement des pèlerins, Dogan Voyages a tenté de rassurer.
Le 31 décembre, l'agence publiait un post sur les réseaux sociaux, démentant être concernée par cette information, mais reconnaissant malgré tout des annulations liées à "des circonstances exceptionnelles et indépendantes de notre volonté".
Il s'agit du dernier message à l'attention de ses clients.
Depuis, ces derniers ont trouvé portes closes et les dirigeants se sont astreints à un mutisme à toute épreuve. Rapidement, les victimes ont décidé de s'organiser et se sont rendu compte de l'ampleur des dégâts.
Nous parlons là, sans doute, de la plus importante faillite d'un acteur en BtoC depuis Thomas Cook.
Dogan Voyages : "Nous sommes bien, a priori, face à une escroquerie"
Le 17 février 2026, le tribunal a donc décidé de liquider l'entreprise, ce qui n'était pas la volonté première de ses discrets propriétaires.
"La semaine précédente, ils ont tenté a priori d'obtenir un redressement judiciaire, qui a été refusé par le tribunal pour plusieurs raisons. Suite à cela, l'entreprise a été liquidée.
Au regard des éléments que nous avons, nous sommes bien a priori face à une escroquerie", nous explique Me Sandrine Farrugia, l'avocate des victimes.
Pour justifier sa pensée et la qualification de son action au pénal, la membre du barreau de Paris s'appuie sur les derniers jours de vie de l'entreprise.
Ainsi, le 28 décembre 2025, Saudi News a publié un post sur les réseaux sociaux pour annoncer le blocage, sans même mentionner le nom de l'agence.
C'est aussi ce même jour que, pour Dogan Voyages, la cessation des paiements a été effective.
"Ce n'est pas le tribunal ou le mandataire qui a constaté, qu'à cette date, la société se trouvait dans cette situation, ce sont bien les dirigeants.
Quand vous faites votre demande de liquidation judiciaire auprès du tribunal, il faut expliquer depuis quelle date vous êtes en état de cessation des paiements.
Généralement, c'est le cas lorsque vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs depuis deux mois.
C'est quelque chose qui, semble-t-il, était programmé, je suppose, depuis deux ou trois mois. Cette chute est probablement liée au fait qu'ils ont perdu leur agrément au niveau de l'Arabie Saoudite", poursuit l'avocate.
Dogan Voyages : pourquoi parler d'escroquerie ?
Sauf que le 28 décembre, date à laquelle les gérants ne pouvaient plus faire face à leurs engagements, Dogan Voyages a encaissé bien des chèques.
Comme nous vous l'expliquions suite au témoignage de la personne à l'origine de l'action en justice et qui avait aussi créé un groupe WhatsApp recensant près de 1 000 victimes, les clients ont été invités à solder leurs départs futurs.
Déjà, dès le 23 décembre, ils ont été sollicités par téléphone pour solder leurs réservations, avec la promesse d'une remise immédiate. Certains ont même été harcelés pour finaliser le paiement, ce qui n'avait jamais été le cas par le passé.
Sauf que, selon Sandrine Farrugia, à cette date, les propriétaires avaient conscience de l'état des comptes. Alors, comment expliquer que les soldes des voyages à venir n'aient pas permis de pouvoir bénéficier d'un redressement judicaire ? D'autant plus que ces paiements devaient représenter plusieurs millions d'euros.
Et, où est donc passé cet argent ?
D'après des victimes, l'un des comptes de l'entreprise aurait été vidé.
"Dès lors qu'ils ont perdu l'agrément, ils ont continué à vendre alors que, finalement, ils n'avaient plus le droit de commercialiser des voyages.
Même si je mets tout au conditionnel, les indices que nous avons recueillis nous permettent de comprendre qu'il y a probablement eu une escroquerie, et que celle-ci était prévue.
Il n'est pas possible d'encaisser des sommes le 29 décembre, tout en expliquant au tribunal de commerce que, depuis le 28 décembre, on n'a plus un euro sur les comptes.
Et pour aller plus loin, l'APST pourrait même faire un recours pour escroquerie à l'assurance", affirme l'avocate.
Dogan Voyages : un préjudice de plusieurs millions d'euros
Et c'est justement ce que nous avions demandé au garant financier, au moment où nous découvrions la liquidation de l'agence, qui comptait 9 points de vente et des activités à l'étranger.
"Tant qu'ils n'avaient pas déposé le bilan, nous ne pouvions pas agir. Maintenant, nous allons prendre les dossiers en charge.
Concernant une action en justice pour récupérer de l'argent, nous ne pouvons pas agir de la sorte, ce n'est pas prévu par nos statuts. Seul, peut-être, l'administrateur judiciaire peut le faire, s'il pense qu'il y a eu une arnaque ou une malversation.
Maintenant que la procédure est ouverte, les clients ont trois mois pour déclarer leurs créances auprès de l'APST, puis nous procéderons aux remboursements, après vérification que le paiement a bien été fait", nous explique Mumtaz Teker, le président de l'APST, sans pour autant s'aventurer sur le montant du sinistre, ni sur son ampleur en nombre de clients.
Néanmoins, pour rappel, lors du bilan établi au 31 décembre 2024, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 26,69 millions d'euros, pour un résultat net de 105 456 euros.
A cette date, les encours clients n'avaient pas été indiqués. En revanche, nous pouvions constater que l'entreprise avait déjà versé 4 351 421 euros à ses fournisseurs et prestataires.
En 2023, les acomptes clients étaient de plus de 957 000 euros.
Des exercices durant lesquels les clients n'avaient pas été sommés de solder leurs séjours, et surtout lors desquels le chiffre d'affaires ne dépassait pas les 16 millions d'euros, même en 2022, alors qu'il n'y a pas eu de pèlerinage, comme mentionné par le commissaire aux comptes.
"Je vois un préjudice qui avoisine le million d'euros, pour près de 450 clients, me concernant. Tout en sachant que, chaque jour, de nouveaux dossiers tombent, souligne Me Farrugia.
De plus, ils n'ont pas payé les hôtels, parce que nous avons les retours de personnes qui ont quand même été faire leurs voyages organisés par Dogan Voyages, et qui ont aussi découvert qu'effectivement l'agence devait de l'argent à différents prestataires en Arabie Saoudite.
Cet argent ne s'est pas volatilisé."
Dogan Voyages : les clients se battent pour éviter que les dirigeants reproduisent cela
La spécialiste du droit des victimes va donc poursuivre la bataille judiciaire.
"Environ 80% des clients que je représente veulent les poursuivre, car comme j'ai pu le dire par le passé, nous ne parlons pas là d'un simple voyage au bord d'une piscine. Il s'agit d'un voyage spirituel, celui d'une vie. Il fait partie des 5 piliers de l'Islam.
Ainsi, outre l'escroquerie, il y a aussi un abus de confiance. Ce seront les motifs des nouvelles plaintes.
Les clients veulent marquer le coup, et que ces personnes soient condamnées si éventuellement le procureur de la République décide de les poursuivre, qu'ils puissent éventuellement avoir une interdiction d'exercer, afin d'éviter qu'ils ne fassent d'autres victimes.
Et au vu des montants et du nombre de plaignants, il me paraîtrait logique, qu'effectivement, il y ait une instruction qui soit ouverte", estime Sandrine Farrugia.
Il faut aussi garder à l'esprit que le nombre de victimes connues n'est que parcellaire. Elles devraient être plusieurs milliers, en France et à l'étranger, puisque l'agence avait aussi des activités en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Dorénavant, les clients français ont deux mois pour déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers (Jérôme Allais - Mandataire judiciaire), après la publication de la procédure de liquidation judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales (BODACC), donc en date du 17 février 2026.
Pour en savoir plus sur la procédure, cliquez ici.
"Environ 80% des clients que je représente veulent les poursuivre, car comme j'ai pu le dire par le passé, nous ne parlons pas là d'un simple voyage au bord d'une piscine. Il s'agit d'un voyage spirituel, celui d'une vie. Il fait partie des 5 piliers de l'Islam.
Ainsi, outre l'escroquerie, il y a aussi un abus de confiance. Ce seront les motifs des nouvelles plaintes.
Les clients veulent marquer le coup, et que ces personnes soient condamnées si éventuellement le procureur de la République décide de les poursuivre, qu'ils puissent éventuellement avoir une interdiction d'exercer, afin d'éviter qu'ils ne fassent d'autres victimes.
Et au vu des montants et du nombre de plaignants, il me paraîtrait logique, qu'effectivement, il y ait une instruction qui soit ouverte", estime Sandrine Farrugia.
Il faut aussi garder à l'esprit que le nombre de victimes connues n'est que parcellaire. Elles devraient être plusieurs milliers, en France et à l'étranger, puisque l'agence avait aussi des activités en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Dorénavant, les clients français ont deux mois pour déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers (Jérôme Allais - Mandataire judiciaire), après la publication de la procédure de liquidation judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales (BODACC), donc en date du 17 février 2026.
Pour en savoir plus sur la procédure, cliquez ici.
