Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?

Et c'est justement ce que nous avions demandé au garant financier, au moment où nous découvrions la liquidation de l'agence, qui comptait 9 points de vente et des activités à l'étranger.



" Tant qu'ils n'avaient pas déposé le bilan, nous ne pouvions pas agir. Maintenant, nous allons prendre les dossiers en charge.



Concernant une action en justice pour récupérer de l'argent, nous ne pouvons pas agir de la sorte, ce n'est pas prévu par nos statuts. Seul, peut-être, l'administrateur judiciaire peut le faire, s'il pense qu'il y a eu une arnaque ou une malversation.



Maintenant que la procédure est ouverte, les clients ont trois mois pour déclarer leurs créances auprès de l'APST, puis nous procéderons aux remboursements, après vérification que le paiement a bien été fait ", nous explique Mumtaz Teker, le président de l'APST, sans pour autant s'aventurer sur le montant du sinistre, ni sur son ampleur en nombre de clients.



Néanmoins, pour rappel, lors du bilan établi au 31 décembre 2024, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 26,69 millions d'euros, pour un résultat net de 105 456 euros.



A cette date, les encours clients n'avaient pas été indiqués. En revanche, nous pouvions constater que l'entreprise avait déjà versé 4 351 421 euros à ses fournisseurs et prestataires.



En 2023, les acomptes clients étaient de plus de 957 000 euros.



Des exercices durant lesquels les clients n'avaient pas été sommés de solder leurs séjours, et surtout lors desquels le chiffre d'affaires ne dépassait pas les 16 millions d'euros, même en 2022, alors qu'il n'y a pas eu de pèlerinage, comme mentionné par le commissaire aux comptes.



" Je vois un préjudice qui avoisine le million d'euros, pour près de 450 clients, me concernant. Tout en sachant que, chaque jour, de nouveaux dossiers tombent , souligne Me Farrugia.



De plus, ils n'ont pas payé les hôtels, parce que nous avons les retours de personnes qui ont quand même été faire leurs voyages organisés par Dogan Voyages, et qui ont aussi découvert qu'effectivement l'agence devait de l'argent à différents prestataires en Arabie Saoudite.



Cet argent ne s'est pas volatilisé. "