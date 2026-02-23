TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Selectour lève le voile sur les invités de son congrès 2026

Un Conseiller spécial du Pape, un ancien Premier ministre et un chanteur


Dans une communication interne, Selectour a dévoilé les noms des invités du prochain congrès du réseau, prévu du 25 au 30 novembre 2026, à Prague.


Rédigé par le Mercredi 25 Février 2026 à 15:01

Pour son congrès 2026 à Prague, Selectour a convié un Conseiller spécial du Pape, un ex-Premier ministre et un chanteur - Photo : CE
Quels seront les invités du congrès 2026 de Selectour à Prague ?

Le Pape ? Presque !

Dans une communication interne, les dirigeants du réseau, Laurent Abitbol, le président du directoire et Natale Scaglia, le président de la coopérative, annoncent "la participation d’une personnalité d’exception".

Après un philosophe en 2025, c'est un homme d'église qui s'adressera aux adhérents. Son nom ? Son Éminence le cardinal François Bustillo, Conseiller spécial du Pape Léon XIV et membre du conclave.

Egalement de la partie, comme c'est la tradition chaque année, un homme politique. Après Gabriel Attal, Jean Castex ou encore François Hollande, c'est au tour de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, de venir à la rencontre du réseau.

Et côté show biz', les adhérents pourront compter sur la présence du chanteur Amir, grand habitué de l'événement.

Lire aussi : Selectour : "environ 25% des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"


