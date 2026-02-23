Selectour lève le voile sur les invités de son congrès 2026

Pour son congrès 2026 à Prague, Selectour a convié un Conseiller spécial du Pape, un ex-Premier ministre et un chanteur - Photo : CE
Quels seront les invités du congrès 2026 de Selectour à Prague ?
Le Pape ? Presque !
Dans une communication interne, les dirigeants du réseau, Laurent Abitbol, le président du directoire et Natale Scaglia, le président de la coopérative, annoncent "la participation d’une personnalité d’exception".
Après un philosophe en 2025, c'est un homme d'église qui s'adressera aux adhérents. Son nom ? Son Éminence le cardinal François Bustillo, Conseiller spécial du Pape Léon XIV et membre du conclave.
Egalement de la partie, comme c'est la tradition chaque année, un homme politique. Après Gabriel Attal, Jean Castex ou encore François Hollande, c'est au tour de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, de venir à la rencontre du réseau.
Et côté show biz', les adhérents pourront compter sur la présence du chanteur Amir, grand habitué de l'événement.
Lire aussi : Selectour : "environ 25% des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"
Le Pape ? Presque !
Dans une communication interne, les dirigeants du réseau, Laurent Abitbol, le président du directoire et Natale Scaglia, le président de la coopérative, annoncent "la participation d’une personnalité d’exception".
Après un philosophe en 2025, c'est un homme d'église qui s'adressera aux adhérents. Son nom ? Son Éminence le cardinal François Bustillo, Conseiller spécial du Pape Léon XIV et membre du conclave.
Egalement de la partie, comme c'est la tradition chaque année, un homme politique. Après Gabriel Attal, Jean Castex ou encore François Hollande, c'est au tour de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, de venir à la rencontre du réseau.
Et côté show biz', les adhérents pourront compter sur la présence du chanteur Amir, grand habitué de l'événement.
Lire aussi : Selectour : "environ 25% des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"
Autres articles
-
Distribution : la guerre des réseaux est relancée
-
Orange Travel s'associe à Selectour pour distribuer ses offres eSIM
-
Monténégro : la destination soutenue par deux acteurs français majeurs
-
Selectour : Bertrand Bonnefoi remplace Jean-Noël Lefeuvre
-
CEDIV - Selectour : l’avenir du partenariat en question ? [ABO]