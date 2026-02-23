Selectour lève le voile sur les invités de son congrès 2026

Un Conseiller spécial du Pape, un ancien Premier ministre et un chanteur

Dans une communication interne, Selectour a dévoilé les noms des invités du prochain congrès du réseau, prévu du 25 au 30 novembre 2026, à Prague.



Rédigé par Anaïs BORIOS le Mercredi 25 Février 2026 à 15:01

