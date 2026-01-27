En attendant, chez les commerciaux des TO, les commentaires et les interrogations vont bon train.



À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons appris qu’une rencontre a eu lieu, lundi 26 janvier à midi, entre les différentes parties prenantes.



" Dans ce contexte, nous faisons le choix de ne pas précipiter les choses : nous reviendrons vers vous lundi, lors de notre visioconférence, avec notre position et les éléments concrets permettant de décider de la suite, " est-il expliqué dans un mail envoyé aux adhérents.



Finalement, le rendez-vous avec les adhérents a été reporté à une date ultérieure, alors qu’aucun accord définitif n’a été réellement trouvé, même si, selon nos informations, on s’achemine vers un statu quo .



Quoi qu’il en soit, la séparation - si séparation il y a - ne se fera pas du jour au lendemain. Pour quitter la centrale de paiement, il est nécessaire d’adresser un courrier quelques mois avant l’échéance du contrat, qui courrait donc jusqu’en juin 2027.



D’ici cette date, il pourra se passer bien des choses, des négociations, des esclandres, voire même… rien du tout.



Ainsi va la vie d’une industrie où tout est étroitement imbriqué, instrumentalisé et, finalement, politisé.