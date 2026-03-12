Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant - Depositphotos.com Auteur Chalabala
La volatilité des prix du pétrole pousse de nombreuses compagnies aériennes à ajuster leurs tarifs. Plusieurs transporteurs ont récemment décidé d’augmenter leurs surcharges carburant, intégrées au prix final du billet.
Dans un communiqué publié le 11 mars 2026, Air Austral annonce ainsi une révision de sa surcharge carburant (YQ) pour les billets émis à compter de cette date. La hausse concerne notamment les liaisons France hexagonale – Réunion, France hexagonale – Mayotte et Réunion – Bangkok, avec une augmentation de 60 euros par trajet en classe Loisirs et 85 euros en classe Confort.
Même mouvement chez Air Europa, qui informe les agences d’une augmentation de sa taxe YQ sur les vols long-courriers. La surcharge progresse de 20 euros aller simple (40 euros aller-retour) en classe économique et de 50 euros aller simple (100 euros aller-retour) en classe business.
Les vols transatlantiques du groupe Air France-KLM sont également concernés. La surcharge transporteur (YR) a été relevée d'en moyenne 30 euros. Cette augmentation s’applique à l’ensemble des vols de la joint-venture transatlantique vers l’Amérique du Nord, incluant notamment Delta, selon une information de l'Echotouristique.
Surcharge carburant en hausse : une tendance dans le monde entier
Cette tendance dépasse largement l’Europe. En Afrique du Sud, la compagnie FlySafair a annoncé la mise en place d’une surcharge carburant temporaire sur ses vols entre mars et mai afin de compenser la forte hausse du prix du kérosène. En Asie, Cathay Pacific a pour sa part presque doublé ses surcharges carburant sur la plupart de ses routes.
Selon plusieurs analyses citées par Bloomberg et Reuters, d’autres transporteurs, dont SAS, Air Canada ou encore AirAsia, ont également évoqué ou mis en place des ajustements tarifaires pour absorber l’augmentation des coûts énergétiques.
Idem pour Thaï Airways International qui augmentera ses prix de billets de 10 % à 15 %. Air India et Air India Express annoncent une révision de leur surcharge carburant (YQ) applicable progressivement selon les régions. La mise en œuvre se fera en trois phases entre le 12 mars et le 1er avril 2026, avec une augmentation pouvant atteindre 50 dollars par trajet sur certains vols long-courriers. La mesure concernera successivement l’Asie, le Golfe et l’Afrique, puis l’Europe et le Royaume-Uni, avant d’être étendue à l’Asie du Nord-Est.
Air New Zeland a annoncé le 10 mars une hausse de ses tarifs, sans en préciser le montant. Elle pourrait aussi ajuster son réseau, ses horaires et sa stratégie tarifaire si le coût du carburant reste élevé, et a suspendu ses prévisions de résultats devenues obsolètes.
