logo AirMaG  
Recherche avancée

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

les compagnies réajustent la taxe YQ


La hausse des cours du pétrole, liée notamment aux tensions au Moyen-Orient, commence à se répercuter sur le transport aérien. Plusieurs compagnies à travers le monde ont annoncé une augmentation de leurs surcharges carburant.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 11:36

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant - Depositphotos.com Auteur Chalabala
Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant - Depositphotos.com Auteur Chalabala
TourMaG
La volatilité des prix du pétrole pousse de nombreuses compagnies aériennes à ajuster leurs tarifs. Plusieurs transporteurs ont récemment décidé d’augmenter leurs surcharges carburant, intégrées au prix final du billet.

Dans un communiqué publié le 11 mars 2026, Air Austral annonce ainsi une révision de sa surcharge carburant (YQ) pour les billets émis à compter de cette date. La hausse concerne notamment les liaisons France hexagonale – Réunion, France hexagonale – Mayotte et Réunion – Bangkok, avec une augmentation de 60 euros par trajet en classe Loisirs et 85 euros en classe Confort.

Même mouvement chez Air Europa, qui informe les agences d’une augmentation de sa taxe YQ sur les vols long-courriers. La surcharge progresse de 20 euros aller simple (40 euros aller-retour) en classe économique et de 50 euros aller simple (100 euros aller-retour) en classe business.

Les vols transatlantiques du groupe Air France-KLM sont également concernés. La surcharge transporteur (YR) a été relevée d'en moyenne 30 euros. Cette augmentation s’applique à l’ensemble des vols de la joint-venture transatlantique vers l’Amérique du Nord, incluant notamment Delta, selon une information de l'Echotouristique.

Surcharge carburant en hausse : une tendance dans le monde entier

Cette tendance dépasse largement l’Europe. En Afrique du Sud, la compagnie FlySafair a annoncé la mise en place d’une surcharge carburant temporaire sur ses vols entre mars et mai afin de compenser la forte hausse du prix du kérosène. En Asie, Cathay Pacific a pour sa part presque doublé ses surcharges carburant sur la plupart de ses routes.

Selon plusieurs analyses citées par Bloomberg et Reuters, d’autres transporteurs, dont SAS, Air Canada ou encore AirAsia, ont également évoqué ou mis en place des ajustements tarifaires pour absorber l’augmentation des coûts énergétiques.

Idem pour Thaï Airways International qui augmentera ses prix de billets de 10 % à 15 %. Air India et Air India Express annoncent une révision de leur surcharge carburant (YQ) applicable progressivement selon les régions. La mise en œuvre se fera en trois phases entre le 12 mars et le 1er avril 2026, avec une augmentation pouvant atteindre 50 dollars par trajet sur certains vols long-courriers. La mesure concernera successivement l’Asie, le Golfe et l’Afrique, puis l’Europe et le Royaume-Uni, avant d’être étendue à l’Asie du Nord-Est.

Air New Zeland a annoncé le 10 mars une hausse de ses tarifs, sans en préciser le montant. Elle pourrait aussi ajuster son réseau, ses horaires et sa stratégie tarifaire si le coût du carburant reste élevé, et a suspendu ses prévisions de résultats devenues obsolètes.

Lu 271 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre

Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre
Dans un contexte où les attentes des voyageurs évoluent vers davantage de simplicité, de fluidité...
Dernière heure

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

LUX : un nouvel éductour à l’Île Maurice pour les agents de voyages français

Lionel Rabiet, candidat à sa réélection, à la présidence des EDV Ile-de-France

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Chaumont (52))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

LUX : un nouvel éductour à l’Île Maurice pour les agents de voyages français

LUX : un nouvel éductour à l’Île Maurice pour les agents de voyages français
Partez en France

Partez en France

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance
Production

Production

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir
AirMaG

AirMaG

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pourquoi les hôtels accélèrent sur la montée en gamme [ABO]

Pourquoi les hôtels accélèrent sur la montée en gamme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Pierre &amp; Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias