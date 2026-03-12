Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Cette tendance dépasse largement l’Europe. En Afrique du Sud, la compagnie FlySafair a annoncé la mise en place d’une surcharge carburant temporaire sur ses vols entre mars et mai afin de compenser la forte hausse du prix du kérosène. En Asie, Cathay Pacific a pour sa part presque doublé ses surcharges carburant sur la plupart de ses routes.



Selon plusieurs analyses citées par Bloomberg et Reuters, d’autres transporteurs, dont SAS, Air Canada ou encore AirAsia, ont également évoqué ou mis en place des ajustements tarifaires pour absorber l’augmentation des coûts énergétiques.



Idem pour Thaï Airways International qui augmentera ses prix de billets de 10 % à 15 %. Air India et Air India Express annoncent une révision de leur surcharge carburant (YQ) applicable progressivement selon les régions. La mise en œuvre se fera en trois phases entre le 12 mars et le 1er avril 2026, avec une augmentation pouvant atteindre 50 dollars par trajet sur certains vols long-courriers. La mesure concernera successivement l’Asie, le Golfe et l’Afrique, puis l’Europe et le Royaume-Uni, avant d’être étendue à l’Asie du Nord-Est.



Air New Zeland a annoncé le 10 mars une hausse de ses tarifs, sans en préciser le montant. Elle pourrait aussi ajuster son réseau, ses horaires et sa stratégie tarifaire si le coût du carburant reste élevé, et a suspendu ses prévisions de résultats devenues obsolètes.