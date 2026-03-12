LUX : un nouvel éductour à l’Île Maurice pour les agents de voyages français

La 4e édition de l'éductour « LUX Sous les Étoiles » se tiendra à l’Île Maurice, du 13 au 18 mars 2026 - DepositPhotos.com, Maugli
La marque LUX* du groupe hôtelier mauricien The Lux Collective organise, du 13 au 18 mars 2026, une nouvelle édition de son éductour « LUX* Sous les Étoiles » à l’Île Maurice.
Pendant cinq jours, les professionnels du tourisme participeront à un programme mêlant visites d’hôtels et expériences sur l’île.
Les participants ont été sélectionnés parmi plusieurs partenaires du marché français, notamment chez Austral Lagons, Hotelissima, Amplitudes, Directours, Noocea ou encore le Helpdesk Officiel des Pros du Tourisme.
Le programme prévoit quatre nuits réparties entre deux établissements du groupe : LUX* Grand Baie et LUX* Belle Mare.
Les agents de voyages découvriront les expériences proposées par la marque ainsi que les différentes infrastructures présentes dans ces hôtels.
Mettre la destination Maurice sous les projecteurs
Pendant le séjour, les participants pourront découvrir plusieurs composantes de l’offre du groupe : expériences signatures, offre gastronomique, espaces bien-être au sein des spas LUX* Me et installations fitness.
Des visites d’autres établissements mauriciens du groupe sont également prévues.
Des excursions à travers l’île permettront aux agents de voyages d’observer l’intégration des hôtels dans leur environnement local.
Activités et soirées organisées pendant le séjour
Le programme comprend également plusieurs activités destinées aux participants.
Les agents de voyages participeront notamment à différents challenges et animations organisés pendant l’éductour.
Parmi les expériences prévues figurent une leçon de sega, un concours de barista au Café LUX*, la préparation de burgers ou de cocktails sur la plage, ainsi qu’un parcours d’orientation et un challenge Instagram.
Quatre soirées sont également organisées durant le séjour, avec des dîners dans les restaurants des établissements ou sur la plage, des cocktails au Beach Rouge et des soirées dansantes.
L’opération est organisée avec le soutien de plusieurs partenaires : la compagnie aérienne Corsair, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), le réceptif local Mauzil et le spécialiste de l’assurance voyage Assurever.
