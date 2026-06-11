Arabie saoudite : AlUla organise une session de formation à Paris

AlUla, au nord-ouest de l’Arabie saoudite, est une région au patrimoine naturel et culturel d'exception - Photo : PB
Destination encore méconnue, AlUla, au nord-ouest de l’Arabie saoudite, est une région au patrimoine naturel et culturel qui séduira ceux qui aiment le désert, l’histoire des civilisations anciennes, la marche et les expériences culturelles et sportives.
Son vaste territoire de 22 561 km² comprend une oasis luxuriante, d’imposantes montagnes de grès, et des sites archéologiques remontant à plusieurs millénaires, notamment à l’époque des royaumes de Lihyan et des Nabatéens.
Son site le plus emblématique, Hegra, est le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ancienne cité de 52 hectares, autrefois principale ville du sud du royaume nabatéen, compte 111 tombeaux bien conservés, ornés de façades sculptées dans les falaises de grès qui entouraient la ville fortifiée.
Pour les professionnels du tourisme qui aimeraient en connaître davantage, la destination AlUla organise une session de formation à Paris le jeudi 25 juin 2026 de 14h30 à 16h30, animée par Philip Alfons, responsable TO en France et Shafik Alaaeddine, General Manager de l'hôtel Dar Tantora.
Lire aussi : AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite
Son vaste territoire de 22 561 km² comprend une oasis luxuriante, d’imposantes montagnes de grès, et des sites archéologiques remontant à plusieurs millénaires, notamment à l’époque des royaumes de Lihyan et des Nabatéens.
Son site le plus emblématique, Hegra, est le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ancienne cité de 52 hectares, autrefois principale ville du sud du royaume nabatéen, compte 111 tombeaux bien conservés, ornés de façades sculptées dans les falaises de grès qui entouraient la ville fortifiée.
Pour les professionnels du tourisme qui aimeraient en connaître davantage, la destination AlUla organise une session de formation à Paris le jeudi 25 juin 2026 de 14h30 à 16h30, animée par Philip Alfons, responsable TO en France et Shafik Alaaeddine, General Manager de l'hôtel Dar Tantora.
Lire aussi : AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite
Infos pratiques
Rendez-vous au siège d’AFALULA - 82 Rue de Courcelles - 75008 Paris, pour ceux qui souhaitent y assister en présentiel.
Une formation à distance est aussi proposée, sous la forme d'un webinaire Discover AlUla.
Contact AFALULA c/o ARTICLE ONZE : Philip ALFONS / Responsable TO palfons@articleonze.com | 06 23 49 43 83
Une formation à distance est aussi proposée, sous la forme d'un webinaire Discover AlUla.
Contact AFALULA c/o ARTICLE ONZE : Philip ALFONS / Responsable TO palfons@articleonze.com | 06 23 49 43 83
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