AlUla dévoile Manara, un nouveau lieu dédié à l'astronomie et à l'astrotourisme

Manara doit renforcer le positionnement d'AlUla sur le segment de l'astrotourisme - Photo : Royal Commission for AlUla
AlUla poursuit la diversification de son offre touristique avec le lancement de Manara, un nouveau lieu consacré à l'observation du ciel et à la médiation scientifique.
Le projet a été approuvé par le conseil d'administration de la Commission Royale pour AlUla (RCU) et s'inscrit dans les objectifs de la Vision 2030 saoudienne en matière de tourisme durable, d'innovation et de développement scientifique.
Conçu comme un espace mêlant découverte, recherche et expériences immersives, Manara comprendra notamment des galeries d'exposition, un planétarium, des espaces de restauration, une terrasse d'observation du ciel ainsi que des installations dédiées à la recherche astronomique.
Les visiteurs pourront également observer le travail des chercheurs et découvrir différentes expériences autour de l'exploration spatiale et de l'observation du cosmos.
Le projet a été approuvé par le conseil d'administration de la Commission Royale pour AlUla (RCU) et s'inscrit dans les objectifs de la Vision 2030 saoudienne en matière de tourisme durable, d'innovation et de développement scientifique.
Conçu comme un espace mêlant découverte, recherche et expériences immersives, Manara comprendra notamment des galeries d'exposition, un planétarium, des espaces de restauration, une terrasse d'observation du ciel ainsi que des installations dédiées à la recherche astronomique.
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Un projet implanté sous l'un des ciels les plus préservés au monde
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Manara sera situé entre la réserve naturelle de Gharameel et celle de Harrat Uwayrid, au sein du troisième plus grand Dark Sky Park au monde.
La destination bénéficie déjà de plusieurs certifications liées à la préservation du ciel nocturne et développe depuis plusieurs années des programmes éducatifs et scientifiques consacrés à l'astronomie.
L'architecture du projet a été confiée à Heatherwick Studio, à l'origine notamment de Little Island à New York, d'Azabudai Hills à Tokyo et de Coal Drops Yard à Londres.
Le bâtiment s'inspirera des formes observées dans l'univers, telles que les galaxies, les anneaux planétaires ou les nuages d'étoiles. Ses volumes évoqueront trois télescopes tournés vers le ciel tout en s'intégrant aux paysages désertiques d'AlUla.
La RCU précise que le projet intégrera plusieurs dispositifs destinés à limiter son impact environnemental, notamment des systèmes favorisant l'efficacité énergétique et un éclairage conçu pour préserver la qualité du ciel nocturne.
A lire aussi : AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite
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Le bâtiment s'inspirera des formes observées dans l'univers, telles que les galaxies, les anneaux planétaires ou les nuages d'étoiles. Ses volumes évoqueront trois télescopes tournés vers le ciel tout en s'intégrant aux paysages désertiques d'AlUla.
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