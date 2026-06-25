AlUla dévoile Manara, un nouveau lieu dédié à l'astronomie et à l'astrotourisme

Manara sera situéet celle de, au sein du troisième plus grandau monde.La destination bénéficie déjà de plusieurs certifications liées à la préservation du ciel nocturne et développe depuis plusieurs années des programmes éducatifs et scientifiques consacrés à l'astronomie.L'architecture du projet a été confiée à, à l'origine notamment de, d'Azabudai Hills à Tokyo et de Coal Drops Yard à Londres.Le bâtiment s', telles que les galaxies, les anneaux planétaires ou les nuages d'étoiles. Ses volumes évoqueronttout en s'intégrant aux paysages désertiques d'AlUla.La RCU précise que le projet intégrera plusieurs dispositifs destinés à, notamment des systèmes favorisant l'efficacité énergétique et un éclairage conçu pour préserver la qualité du ciel nocturne.