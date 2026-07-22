TourMaG recharge ses batteries... et vous donne rendez-vous le 17 août !

Votre journal prend une pause estivale, du 24 juillet au 16 août

Après une année sur les chapeaux de roue, TourMaG prend ses quartiers d'été, du 24 juillet au soir au 16 août inclus. Toutes les équipes vous donnent rendez-vous à la rentrée, avec des nouveautés en préparation, un stand à l'IFTM où l'on vous attend en nombre, et toujours une couverture de l'actualité au plus près de vos besoins !



Rédigé par Anaïs BORIOS le Vendredi 24 Juillet 2026 à 07:30

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