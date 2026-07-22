TourMaG recharge ses batteries... et vous donne rendez-vous le 17 août !

TourMaG reprendra ses publications à partir du 17 août. La newsletter quotidienne, elle, fera son retour le lundi 24 août - DepositPhotos.com, evphoto48.yandex.ru
C’est la dernière ligne droite pour les équipes de TourMaG avant la trêve estivale. Ce vendredi 24 juillet, votre journal préféré ferme ses portes pour trois semaines.
Mais pas d’inquiétude ! Vous recevrez tout de même, chaque mercredi, une newsletter compilant les derniers dossiers chauds (et froids) réalisés par notre rédaction. Le tout agrémenté d’une touche d’expertise sur le luxe, la cybersécurité, la RSE, la communication de crise ou encore les stratégies des compagnies aériennes, grâce à notre pool d’experts.
Une bonne occasion de vous mettre à jour des dernières actualités que vous auriez pu louper entre deux matchs de Coupe du Monde ou deux coups de chaud sur fond de réchauffement climatique…
Car, si votre portail favori a la réputation d’être toujours à fond sur l’actualité, nous essayons aussi d’être à l’écoute de vos demandes et des dernières tendances du marché. La preuve en est :
- toujours plus d’articles pratiques, comme notre série du Guide du Pro ou les cas juridiques de la MTV ;
- des dossiers de fond, comme celui dédié aux commerces de centre-ville, à l’essor de la croisière fluviale ou aux clubs de vacances ;
- des décryptages poussés sur les destinations : Japon, Corée du Sud, Australie ;
- des analyses sociologiques toujours aussi fines et pertinentes dans notre rubrique Futuroscopie.
Voilà de quoi vous constituer une belle liste de lecture sur la plage ou au bord d’un lac de montagne !
Mais pas d’inquiétude ! Vous recevrez tout de même, chaque mercredi, une newsletter compilant les derniers dossiers chauds (et froids) réalisés par notre rédaction. Le tout agrémenté d’une touche d’expertise sur le luxe, la cybersécurité, la RSE, la communication de crise ou encore les stratégies des compagnies aériennes, grâce à notre pool d’experts.
Une bonne occasion de vous mettre à jour des dernières actualités que vous auriez pu louper entre deux matchs de Coupe du Monde ou deux coups de chaud sur fond de réchauffement climatique…
Car, si votre portail favori a la réputation d’être toujours à fond sur l’actualité, nous essayons aussi d’être à l’écoute de vos demandes et des dernières tendances du marché. La preuve en est :
- toujours plus d’articles pratiques, comme notre série du Guide du Pro ou les cas juridiques de la MTV ;
- des dossiers de fond, comme celui dédié aux commerces de centre-ville, à l’essor de la croisière fluviale ou aux clubs de vacances ;
- des décryptages poussés sur les destinations : Japon, Corée du Sud, Australie ;
- des analyses sociologiques toujours aussi fines et pertinentes dans notre rubrique Futuroscopie.
Voilà de quoi vous constituer une belle liste de lecture sur la plage ou au bord d’un lac de montagne !
La newsletter quotidienne de retour le 24 août
Une fois les batteries rechargées, TourMaG reprendra ses publications à partir du 17 août.
La newsletter quotidienne, elle, fera son retour le lundi 24 août, pour une nouvelle année riche en actualités et en changements.
En effet, à l’image des professionnels du tourisme, TourMaG s’adapte sans cesse aux évolutions technologiques et aux pratiques de ses lecteurs.
Au cours des prochains mois, vous verrez donc votre offre de lecture évoluer, avec de nouveaux formats d’enquêtes, des articles toujours plus fouillés et pratiques pour vous aider dans votre quotidien et bien sûr, un nouveau dossier dévoilé dans notre magazine papier, lors de l’IFTM !
Et ce, sans oublier la vidéo !
Depuis un an, TourMaG a fortement développé sa présence sur les réseaux sociaux.
Vous n’aviez pas remarqué ? Stories Instagram et Facebook, shorts sur Youtube et LinkedIn, interviews dans notre studio TV marseillais… Notre équipe est aussi présente, smartphone et micro en main, pour vous faire partager les moments les plus forts de la profession en live !
Tout ce contenu est amené à se développer dès septembre, avec davantage de décryptages et de portraits destinés à faire la lumière sur vos métiers.
La newsletter quotidienne, elle, fera son retour le lundi 24 août, pour une nouvelle année riche en actualités et en changements.
En effet, à l’image des professionnels du tourisme, TourMaG s’adapte sans cesse aux évolutions technologiques et aux pratiques de ses lecteurs.
Au cours des prochains mois, vous verrez donc votre offre de lecture évoluer, avec de nouveaux formats d’enquêtes, des articles toujours plus fouillés et pratiques pour vous aider dans votre quotidien et bien sûr, un nouveau dossier dévoilé dans notre magazine papier, lors de l’IFTM !
Et ce, sans oublier la vidéo !
Depuis un an, TourMaG a fortement développé sa présence sur les réseaux sociaux.
Vous n’aviez pas remarqué ? Stories Instagram et Facebook, shorts sur Youtube et LinkedIn, interviews dans notre studio TV marseillais… Notre équipe est aussi présente, smartphone et micro en main, pour vous faire partager les moments les plus forts de la profession en live !
Tout ce contenu est amené à se développer dès septembre, avec davantage de décryptages et de portraits destinés à faire la lumière sur vos métiers.
Rendez-vous à la rentrée !
Vous l’aurez compris, ce dernier édito de la saison nous permet - subtilement - de vous rappeler notre valeur ajoutée, face à la concurrence certes, mais surtout face à la déferlante de l’IA, des sites pirates, de Google AI Overviews... ou plus simplement face à la diminution générale du temps de lecture des internautes ou de leur capacité à rester attentifs plus de quelques secondes sur un article ou une vidéo.
C’est aussi pour cela que, chez TourMaG, nous adaptons sans cesse la recette - actus chaudes, dossiers de fond, articles pratiques, interviews, vidéos, podcasts, fil WhatsApp pour nos abonnés MemberShip Club, dispositif live - pour être toujours au plus près de vos attentes.
Adaptabilité et résilience, ça vous rappelle quelque chose, amis professionnels du tourisme ?
D’ici au mois d’août, nous vous souhaitons donc un bel été (sans trop de perturbations on l’espère) et, si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas que vous avez la possibilité de nous soutenir en vous abonnant !
Enfin, nous vous donnons rendez-vous à l'IFTM, stand R078, à la mi-septembre, ainsi qu'au Club Haussmann à Paris, lors de la soirée IFTM TourMaG Party !
A très vite !
C’est aussi pour cela que, chez TourMaG, nous adaptons sans cesse la recette - actus chaudes, dossiers de fond, articles pratiques, interviews, vidéos, podcasts, fil WhatsApp pour nos abonnés MemberShip Club, dispositif live - pour être toujours au plus près de vos attentes.
Adaptabilité et résilience, ça vous rappelle quelque chose, amis professionnels du tourisme ?
D’ici au mois d’août, nous vous souhaitons donc un bel été (sans trop de perturbations on l’espère) et, si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas que vous avez la possibilité de nous soutenir en vous abonnant !
Enfin, nous vous donnons rendez-vous à l'IFTM, stand R078, à la mi-septembre, ainsi qu'au Club Haussmann à Paris, lors de la soirée IFTM TourMaG Party !
A très vite !
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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