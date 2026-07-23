Transavia ouvre Kajaani (Finlande) et desservira exceptionnellement Salerne cet hiver

En parallèle, Transavia desserviradu, en raison des travaux programmés à l'aéroport de Naples.La compagnie opérera jusqu'àentre Paris-Orly et la ville italienne, avec des tarifs à partir deSituée à environ une heure de Naples, Salerne constitue l'une des portes d'entrée de la. Les voyageurs ayant déjà réservé unpour cette période conserveront leur réservation et seront directement informés par la compagnie des modalités de leur voyage.Transavia recommande également aux passagers derelatives à leur volleur départ et d'leur trajet vers l'aéroport de Salerne.