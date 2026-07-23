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Transavia ouvre Kajaani (Finlande) et desservira exceptionnellement Salerne cet hiver

La compagnie adapte son réseau pour la saison hiver 2026-2027


Transavia France poursuit le développement de son offre hivernale avec l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Kajaani, en Finlande. La compagnie desservira également Salerne, en Italie, pendant tout le mois de novembre afin de pallier les travaux réalisés à l'aéroport de Naples.


Rédigé par le Jeudi 23 Juillet 2026 à 17:01

Transavia proposera une liaison entre Paris-Orly et Kajaani à partir du 12 décembre 2026 - DepositPhotos.com, rafapress
Transavia proposera une liaison entre Paris-Orly et Kajaani à partir du 12 décembre 2026 - DepositPhotos.com, rafapress
CroisiEurope
Transavia France étoffe son programme hiver 2026-2027 avec une nouvelle destination en Finlande.

À compter du 12 décembre 2026, la filiale low cost du groupe Air France-KLM reliera Paris-Orly à Kajaani à raison d'un vol hebdomadaire, le samedi, jusqu'au 20 mars 2027. Les billets sont proposés à partir de 45 euros l'aller simple.

Située au cœur de la région des Mille Lacs et aux portes de la Laponie finlandaise, Kajaani vient renforcer l'offre nordique de la compagnie, qui entend répondre à la demande croissante pour les séjours hivernaux en Scandinavie.

Salerne remplace temporairement Naples en novembre

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En parallèle, Transavia desservira Salerne du 1er au 30 novembre 2026, en raison des travaux programmés à l'aéroport de Naples.

La compagnie opérera jusqu'à 11 vols par semaine entre Paris-Orly et la ville italienne, avec des tarifs à partir de 40 euros l'aller simple.

Située à environ une heure de Naples, Salerne constitue l'une des portes d'entrée de la côte Amalfitaine. Les voyageurs ayant déjà réservé un vol vers Naples pour cette période conserveront leur réservation et seront directement informés par la compagnie des modalités de leur voyage.

Transavia recommande également aux passagers de consulter les informations relatives à leur vol avant leur départ et d'anticiper leur trajet vers l'aéroport de Salerne.

A lire aussi : Transavia : et si le partenaire devenait... le principal prédateur des TO ?

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Tags : transavia
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