TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Finnair : des résultats record au 2e trimestre 2026, la capacité revue à la baisse

Le trafic progresse de 7,4% au premier semestre 2026


Finnair confirme la nette amélioration de ses performances au premier semestre 2026, portée par une demande soutenue et la hausse du trafic. Au deuxième trimestre, la compagnie finlandaise a enregistré un résultat opérationnel comparable record de 78,4 millions d’euros.


Rédigé par le Jeudi 23 Juillet 2026 à 12:47

Finnair revoit à la baisse sa croissance de capacité pour 2026 - Photo : Finnair
Finnair revoit à la baisse sa croissance de capacité pour 2026 - Photo : Finnair
CroisiEurope
Finnair affiche une nette amélioration de ses performances au premier semestre 2026, portée par une forte demande et une progression du trafic.

La compagnie aérienne finlandaise a toutefois revu à la baisse ses prévisions de capacité annuelle, en raison notamment de l’annulation de vols vers le Moyen-Orient.

Le deuxième trimestre 2026 s'est révélé particulièrement favorable pour Finnair. Entre avril et juin, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 16,4%, à 916,7 millions d'euros, contre 787,7 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel comparable a atteint 78,4 millions d'euros, contre 10,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2025.

Finnair précise que la période de comparaison avait été pénalisée par des mouvements sociaux, qui avaient eu un impact négatif direct d'environ 29 millions d'euros sur cet indicateur.

Le résultat opérationnel s'établit pour sa part à 86,6 millions d'euros, contre 19,2 millions d'euros un an auparavant. Le bénéfice par action atteint 0,28 euro, contre 0,06 euro au deuxième trimestre 2025.

6,1 millions de passagers transportés au premier semestre

Autres articles
La croissance du trafic accompagne cette amélioration des résultats. Sur les trois mois d'avril à juin, Finnair a transporté 3,3 millions de passagers, soit une hausse de 7,6 %.

Le coefficient de remplissage a progressé de 3,4 points, à 79,9%. La capacité, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), a augmenté de 2%, à 10,4 milliards de kilomètres.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Finnair atteint 1,69 milliard d'euros, en hausse de 14,4%. Le résultat opérationnel comparable ressort à 77,8 millions d'euros, contre une perte de 52,3 millions d'euros au premier semestre 2025. Le résultat opérationnel passe quant à lui de -34,2 millions à 90,2 millions d'euros.

Finnair a transporté 6,1 millions de passagers entre janvier et juin, soit 7,4% de plus qu'au cours de la même période l'an dernier. Le coefficient de remplissage atteint 79%, en progression de 3,8 points.

La compagnie bénéficie notamment d'une demande soutenue, en particulier sur le trafic asiatique, ainsi que d'une progression des recettes annexes et des activités cargo. Selon son directeur général, Turkka Kuusisto, les changements temporaires de capacité sur le marché ont également permis à Finnair de bénéficier de recettes unitaires plus élevées.

Une capacité annuelle revue à la baisse

Malgré ces résultats, Finnair a ajusté ses perspectives pour 2026. La compagnie prévoit désormais une hausse d'environ 1% de sa capacité totale, mesurée en ASK, contre une progression de 3% anticipée en avril.

Cette révision s'explique notamment par l'annulation de vols vers le Moyen-Orient. Le nombre de passagers transportés sur le propre réseau de Finnair devrait toutefois progresser d'environ 7% sur l'ensemble de l'année.

La compagnie maintient par ailleurs sa prévision de résultat opérationnel comparable, désormais comprise entre 120 et 190 millions d'euros. Son estimation de chiffre d'affaires est en revanche relevée à 3,4-3,5 milliards d'euros, contre 3,3-3,4 milliards d'euros précédemment.

Les tensions géopolitiques pèsent sur les perspectives

Finnair souligne toutefois les incertitudes qui entourent la deuxième partie de l'année. Les conflits internationaux, l'instabilité politique et le risque de nouvelles tensions commerciales pourraient affecter l'environnement opérationnel.

La situation au Moyen-Orient constitue notamment un facteur de risque pour la disponibilité et le prix du carburant. Les coûts liés aux réglementations environnementales continuent également de peser sur la rentabilité du groupe.

Finnair indique avoir couvert 82% de ses achats de carburant au deuxième trimestre. Le taux de couverture atteint 81% pour le troisième trimestre, une stratégie destinée à limiter l'impact de la volatilité des prix du pétrole.

La compagnie prépare le renouvellement de sa flotte moyen-courrier

Sur le plan commercial et opérationnel, Finnair poursuit le déploiement de sa stratégie. La compagnie prévoit notamment de reprendre ses liaisons vers Turku et Tampere, afin de renforcer les connexions entre ces deux pôles régionaux finlandais et son réseau international.

Le transporteur prépare également l'arrivée de nouveaux Embraer E195-E2 et a signé des lettres d'intention pour la location de six Airbus A320ceo. Ce renouvellement de la flotte moyen-courrier doit accompagner le développement du réseau et renforcer la compétitivité de la compagnie.

Finnair souligne également la progression de la satisfaction client, avec un Net Promoter Score maintenu à 42, ainsi que l'amélioration de son indicateur d'engagement des salariés.


Lu 171 fois

Tags : finnair, moyen orient
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage
Dans un paysage aérien international en perpétuelle mutation, la fluidité des opérations...
Dernière heure

Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars

Finnair : des résultats record au 2e trimestre 2026, la capacité revue à la baisse

CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes

Incendie en Gironde : le secteur touristique du Bassin d’Arcachon sous pression

SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement

Brand News

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
À partir du 24 juillet, TourMaG suivra une expédition de plus de 5 000 kilomètres à travers...
Les annonces

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !
Distribution

Distribution

Travel & Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)

Travel &amp; Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)
Partez en France

Partez en France

Incendie en Gironde : le secteur touristique du Bassin d’Arcachon sous pression

Incendie en Gironde : le secteur touristique du Bassin d’Arcachon sous pression
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !
Production

Production

Vacances 2026 : les canicules bousculent les choix des Français

Vacances 2026 : les canicules bousculent les choix des Français
AirMaG

AirMaG

Finnair : des résultats record au 2e trimestre 2026, la capacité revue à la baisse

Finnair : des résultats record au 2e trimestre 2026, la capacité revue à la baisse
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement

SNCF Connect intègre Google Pay à ses modes de paiement
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars

Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements

The Originals Hotels s'implante à la Réunion avec deux futurs établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes

CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ALL Accor veut séduire la clientèle premium grâce à American Express

ALL Accor veut séduire la clientèle premium grâce à American Express
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias