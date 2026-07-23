Finnair : des résultats record au 2e trimestre 2026, la capacité revue à la baisse

Finnair affiche une nette amélioration de ses performances au premier semestre 2026, portée par une forte demande et une progression du trafic.
La compagnie aérienne finlandaise a toutefois revu à la baisse ses prévisions de capacité annuelle, en raison notamment de l’annulation de vols vers le Moyen-Orient.
Le deuxième trimestre 2026 s'est révélé particulièrement favorable pour Finnair. Entre avril et juin, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 16,4%, à 916,7 millions d'euros, contre 787,7 millions d'euros un an plus tôt.
Le résultat opérationnel comparable a atteint 78,4 millions d'euros, contre 10,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2025.
Finnair précise que la période de comparaison avait été pénalisée par des mouvements sociaux, qui avaient eu un impact négatif direct d'environ 29 millions d'euros sur cet indicateur.
Le résultat opérationnel s'établit pour sa part à 86,6 millions d'euros, contre 19,2 millions d'euros un an auparavant. Le bénéfice par action atteint 0,28 euro, contre 0,06 euro au deuxième trimestre 2025.
La compagnie aérienne finlandaise a toutefois revu à la baisse ses prévisions de capacité annuelle, en raison notamment de l’annulation de vols vers le Moyen-Orient.
Le deuxième trimestre 2026 s'est révélé particulièrement favorable pour Finnair. Entre avril et juin, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 16,4%, à 916,7 millions d'euros, contre 787,7 millions d'euros un an plus tôt.
Le résultat opérationnel comparable a atteint 78,4 millions d'euros, contre 10,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2025.
Finnair précise que la période de comparaison avait été pénalisée par des mouvements sociaux, qui avaient eu un impact négatif direct d'environ 29 millions d'euros sur cet indicateur.
Le résultat opérationnel s'établit pour sa part à 86,6 millions d'euros, contre 19,2 millions d'euros un an auparavant. Le bénéfice par action atteint 0,28 euro, contre 0,06 euro au deuxième trimestre 2025.
6,1 millions de passagers transportés au premier semestre
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La croissance du trafic accompagne cette amélioration des résultats. Sur les trois mois d'avril à juin, Finnair a transporté 3,3 millions de passagers, soit une hausse de 7,6 %.
Le coefficient de remplissage a progressé de 3,4 points, à 79,9%. La capacité, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), a augmenté de 2%, à 10,4 milliards de kilomètres.
Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Finnair atteint 1,69 milliard d'euros, en hausse de 14,4%. Le résultat opérationnel comparable ressort à 77,8 millions d'euros, contre une perte de 52,3 millions d'euros au premier semestre 2025. Le résultat opérationnel passe quant à lui de -34,2 millions à 90,2 millions d'euros.
Finnair a transporté 6,1 millions de passagers entre janvier et juin, soit 7,4% de plus qu'au cours de la même période l'an dernier. Le coefficient de remplissage atteint 79%, en progression de 3,8 points.
La compagnie bénéficie notamment d'une demande soutenue, en particulier sur le trafic asiatique, ainsi que d'une progression des recettes annexes et des activités cargo. Selon son directeur général, Turkka Kuusisto, les changements temporaires de capacité sur le marché ont également permis à Finnair de bénéficier de recettes unitaires plus élevées.
Le coefficient de remplissage a progressé de 3,4 points, à 79,9%. La capacité, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), a augmenté de 2%, à 10,4 milliards de kilomètres.
Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Finnair atteint 1,69 milliard d'euros, en hausse de 14,4%. Le résultat opérationnel comparable ressort à 77,8 millions d'euros, contre une perte de 52,3 millions d'euros au premier semestre 2025. Le résultat opérationnel passe quant à lui de -34,2 millions à 90,2 millions d'euros.
Finnair a transporté 6,1 millions de passagers entre janvier et juin, soit 7,4% de plus qu'au cours de la même période l'an dernier. Le coefficient de remplissage atteint 79%, en progression de 3,8 points.
La compagnie bénéficie notamment d'une demande soutenue, en particulier sur le trafic asiatique, ainsi que d'une progression des recettes annexes et des activités cargo. Selon son directeur général, Turkka Kuusisto, les changements temporaires de capacité sur le marché ont également permis à Finnair de bénéficier de recettes unitaires plus élevées.
Une capacité annuelle revue à la baisse
Malgré ces résultats, Finnair a ajusté ses perspectives pour 2026. La compagnie prévoit désormais une hausse d'environ 1% de sa capacité totale, mesurée en ASK, contre une progression de 3% anticipée en avril.
Cette révision s'explique notamment par l'annulation de vols vers le Moyen-Orient. Le nombre de passagers transportés sur le propre réseau de Finnair devrait toutefois progresser d'environ 7% sur l'ensemble de l'année.
La compagnie maintient par ailleurs sa prévision de résultat opérationnel comparable, désormais comprise entre 120 et 190 millions d'euros. Son estimation de chiffre d'affaires est en revanche relevée à 3,4-3,5 milliards d'euros, contre 3,3-3,4 milliards d'euros précédemment.
Cette révision s'explique notamment par l'annulation de vols vers le Moyen-Orient. Le nombre de passagers transportés sur le propre réseau de Finnair devrait toutefois progresser d'environ 7% sur l'ensemble de l'année.
La compagnie maintient par ailleurs sa prévision de résultat opérationnel comparable, désormais comprise entre 120 et 190 millions d'euros. Son estimation de chiffre d'affaires est en revanche relevée à 3,4-3,5 milliards d'euros, contre 3,3-3,4 milliards d'euros précédemment.
Les tensions géopolitiques pèsent sur les perspectives
Finnair souligne toutefois les incertitudes qui entourent la deuxième partie de l'année. Les conflits internationaux, l'instabilité politique et le risque de nouvelles tensions commerciales pourraient affecter l'environnement opérationnel.
La situation au Moyen-Orient constitue notamment un facteur de risque pour la disponibilité et le prix du carburant. Les coûts liés aux réglementations environnementales continuent également de peser sur la rentabilité du groupe.
Finnair indique avoir couvert 82% de ses achats de carburant au deuxième trimestre. Le taux de couverture atteint 81% pour le troisième trimestre, une stratégie destinée à limiter l'impact de la volatilité des prix du pétrole.
La situation au Moyen-Orient constitue notamment un facteur de risque pour la disponibilité et le prix du carburant. Les coûts liés aux réglementations environnementales continuent également de peser sur la rentabilité du groupe.
Finnair indique avoir couvert 82% de ses achats de carburant au deuxième trimestre. Le taux de couverture atteint 81% pour le troisième trimestre, une stratégie destinée à limiter l'impact de la volatilité des prix du pétrole.
La compagnie prépare le renouvellement de sa flotte moyen-courrier
Sur le plan commercial et opérationnel, Finnair poursuit le déploiement de sa stratégie. La compagnie prévoit notamment de reprendre ses liaisons vers Turku et Tampere, afin de renforcer les connexions entre ces deux pôles régionaux finlandais et son réseau international.
Le transporteur prépare également l'arrivée de nouveaux Embraer E195-E2 et a signé des lettres d'intention pour la location de six Airbus A320ceo. Ce renouvellement de la flotte moyen-courrier doit accompagner le développement du réseau et renforcer la compétitivité de la compagnie.
Finnair souligne également la progression de la satisfaction client, avec un Net Promoter Score maintenu à 42, ainsi que l'amélioration de son indicateur d'engagement des salariés.
Le transporteur prépare également l'arrivée de nouveaux Embraer E195-E2 et a signé des lettres d'intention pour la location de six Airbus A320ceo. Ce renouvellement de la flotte moyen-courrier doit accompagner le développement du réseau et renforcer la compétitivité de la compagnie.
Finnair souligne également la progression de la satisfaction client, avec un Net Promoter Score maintenu à 42, ainsi que l'amélioration de son indicateur d'engagement des salariés.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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