Finnair : des résultats record au 2e trimestre 2026, la capacité revue à la baisse

Sur le plan commercial et opérationnel, Finnair poursuit le déploiement de sa stratégie. La compagnie prévoit notamment de reprendre ses liaisons vers Turku et Tampere, afin de renforcer les connexions entre ces deux pôles régionaux finlandais et son réseau international.



Le transporteur prépare également l'arrivée de nouveaux Embraer E195-E2 et a signé des lettres d'intention pour la location de six Airbus A320ceo. Ce renouvellement de la flotte moyen-courrier doit accompagner le développement du réseau et renforcer la compétitivité de la compagnie.



Finnair souligne également la progression de la satisfaction client, avec un Net Promoter Score maintenu à 42, ainsi que l'amélioration de son indicateur d'engagement des salariés.