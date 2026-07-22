CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes

Le Renaissance sera positionné aux Caraïbes entre le 16 novembre 2026 et le 2 novembre 2027 - Photo : CFC Croisières
Pour intégrer le classement, les agences participantes au challenge Horizons de CFC Croisières devront vendre au moins 20 cabines sur les croisières Caraïbes (départs du 16 novembre 2026 au 2 mars 2027), hors traversées transatlantiques et groupes.
Les dix meilleures agences, départagées sur le chiffre d'affaires réalisé, seront récompensées.
Le premier prix consiste en une croisière Caraïbes sur le Renaissance pour deux personnes en cabine vue mer, avec vols aller-retour au départ de Paris inclus (dans la limite de 1 500 euros TTC par personne).
Les dix meilleures agences, départagées sur le chiffre d'affaires réalisé, seront récompensées.
Le premier prix consiste en une croisière Caraïbes sur le Renaissance pour deux personnes en cabine vue mer, avec vols aller-retour au départ de Paris inclus (dans la limite de 1 500 euros TTC par personne).
Une vente flash jusqu'au 25 juillet 2026
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Les deuxième et troisième prix offrent respectivement une croisière cabine vue mer « Lumières d'Espagne » et une « Escapade Impériale », tandis que les agences classées de la quatrième à la dixième place recevront un pack de goodies.
En parallèle, CFC Croisières a lancé jusqu'au 25 juillet une vente flash sur une sélection de départs Caraïbes, avec des réductions pouvant atteindre 50% sur le prix de la croisière, une opération qui pourrait permettre aux agences de prendre de l'avance dans le challenge.
Après sa saison hivernale aux Caraïbes, le Renaissance sera positionné au printemps à Marseille, puis à Dunkerque durant l’été.
En parallèle, CFC Croisières a lancé jusqu'au 25 juillet une vente flash sur une sélection de départs Caraïbes, avec des réductions pouvant atteindre 50% sur le prix de la croisière, une opération qui pourrait permettre aux agences de prendre de l'avance dans le challenge.
Après sa saison hivernale aux Caraïbes, le Renaissance sera positionné au printemps à Marseille, puis à Dunkerque durant l’été.