Aéroport de Bordeaux-Mérignac : des vols retardés suite à un incendie

Un incendie perturbe le trafic à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ce 21 juillet - DepositPhotos.com, boscorelli
Ce mardi 21 juillet, vers 14h50, un incendie s’est déclaré près du tarmac de l’aéroport de Bordeaux-Merignac.
Les fumées entraînent des perturbations sur l’ensemble des vols, des retards sont à prévoir aussi bien au décollage qu’a l’atterrissage.
Selon Ouest-France, depuis le début de l’incendie, les pompiers ont bénéficié de l’aide de moyens aériens.
Un hélicoptère de reconnaissance a été rejoint par un avion Dash, vers 15h30. Des largages ont été effectués autour de la concession Audi située à proximité du sinistre.
Depuis ce mardi, la Gironde est placé en vigilance rouge feux de forêt.
Les fumées entraînent des perturbations sur l’ensemble des vols, des retards sont à prévoir aussi bien au décollage qu’a l’atterrissage.
Selon Ouest-France, depuis le début de l’incendie, les pompiers ont bénéficié de l’aide de moyens aériens.
Un hélicoptère de reconnaissance a été rejoint par un avion Dash, vers 15h30. Des largages ont été effectués autour de la concession Audi située à proximité du sinistre.
Depuis ce mardi, la Gironde est placé en vigilance rouge feux de forêt.
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