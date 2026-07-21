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Aéroport de Bordeaux-Mérignac : des vols retardés suite à un incendie

Des perturbations à prévoir ce mardi 21 juillet


Un incendie s'est déclaré près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, ce mardi 21 juillet 2026, provoquant des retards sur les décollages et atterrissages.


Rédigé par le Mardi 21 Juillet 2026 à 16:59

Un incendie perturbe le trafic à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ce 21 juillet - DepositPhotos.com, boscorelli
Un incendie perturbe le trafic à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ce 21 juillet - DepositPhotos.com, boscorelli
CroisiEurope
Ce mardi 21 juillet, vers 14h50, un incendie s’est déclaré près du tarmac de l’aéroport de Bordeaux-Merignac.

Les fumées entraînent des perturbations sur l’ensemble des vols, des retards sont à prévoir aussi bien au décollage qu’a l’atterrissage.

Selon Ouest-France, depuis le début de l’incendie, les pompiers ont bénéficié de l’aide de moyens aériens.

Un hélicoptère de reconnaissance a été rejoint par un avion Dash, vers 15h30. Des largages ont été effectués autour de la concession Audi située à proximité du sinistre.

Depuis ce mardi, la Gironde est placé en vigilance rouge feux de forêt.


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Tags : aeroport bordeaux
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