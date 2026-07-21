Aéroport de Bordeaux-Mérignac : des vols retardés suite à un incendie

Des perturbations à prévoir ce mardi 21 juillet

Un incendie s'est déclaré près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, ce mardi 21 juillet 2026, provoquant des retards sur les décollages et atterrissages.



Rédigé par Noah Penalva le Mardi 21 Juillet 2026 à 16:59

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