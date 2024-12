Bordeaux : Ryanair rémunère 14 salariés sans travail ni mission ! [ABO]

La base a fermé le 27 octobre 2024. La grande majorité des équipes ont quitté la France, pour l'Espagne ou l'Italie. Même si elles restent chez Ryanair, elles ont été licenciées pour être réembauchées dans ces pays.



Durant l'été, l'inspection du travail avait bien expliqué à notre direction qu'elle devait ouvrir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), en vain. Il n'a toujours pas eu lieu,

Le monde change d'ère.Malgré des décennies - voire des siècles - de lutte pour plus de droits sociaux, les protections sociales sont toujours perçues comme des freins au développement et sacrifiées sur l'autel du libéralisme.Dans notre industrie il est une entreprise qui symbolise très bien ce courant de pensée, que nous retrouvons aussi chez Donald Trump ou... Ryanair.Connue pour ses petits prix et son interprétation toute personnelle du Code du travail, la low cost n'hésite pas à mettre la pression sur le gouvernement français, afin de supprimer la forte hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion.Ceci nonobstant son piteux départ de l'aéroport de Bordeaux où le transporteur irlandais bafoue la loi du travail française et les salariés..." nous confie Damien Mourgues, délégué syndical du SNPNC-FO au sein de Ryanair.Les élus locaux se sont mobilisés au début, puis une actualité en chassant une autre, ils se sont attaqués à un autre sujet plus porteur.