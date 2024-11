" Nous prévoyons désormais de reporter nos 9 livraisons restantes du troisième au quatrième trimestre en raison des récentes grèves de Boeing. (...) le risque de nouveaux retards de livraison reste élevé.



Bien que des compensations de retard modestes aient été reçues au premier semestre (essentiellement des crédits de maintenance), elles ne compensent pas l'impact substantiel d'un manque à gagner de plus de 5 millions de passagers au cours de l'exercice 25 en raison de ces retards de livraison, " explique un communiqué de presse.



Ces deux sujets sont importants pour comprendre le contexte de l'annonce fracassante des équipes de Michael O'Leary. Il est plus facile de réduire le trafic, quand les résultats financiers ne sont pas assez bons et que la flotte fonctionne à flux tendus, le tout dans un contexte de perspectives de croissance plutôt restreintes.



A cela s'ajoute, l'entrée pour le secteur aérien dans la basse saison.



Une analyse validée par Damien Mourgues, le délégué syndical du SNPNC-FO : " C'est plus facile de faire cette sortie en raison de nos problèmes de livraisons d'avions.



On va attendre de voir ce que feront le gouvernement et la direction. Cette annonce ne fait que confirmer ce que disent les syndicats depuis des semaines, sur les conséquences de cette taxe. Par contre, on ne parle pas de possibles fermetures de bases, mais plutôt de lignes, " tempère le syndicaliste.



Des arguments qui ne rassurent pas vraiment l'Union des Aéroports Français. L'UAF se veut plus alarmiste, sans doute pour mettre encore plus de pression sur le gouvernement.



Elle craint que la menace de Ryanair soit mise à exécution et que le gouvernement détruise ainsi en quelques semaines ce que les aéroports régionaux ont mis 20 ans à construire.



Une affirmation que Damien Mourgues, bien placé pour subir les décisions de son employeur, croit plausible. D'autant que Ryanair n'a pas hésité à supprimer 1,8 million de sièges en Allemagne, déjà à cause de... taxes aéroportuaires jugées trop élevées.