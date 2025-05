easyJet Holidays prévoit 25% de clients en plus en 2025

Nous continuons à constater une forte demande pour les vols et les offres de séjours d'easyJet, alors que nous attirons plus de clients grâce à nos tarifs attractifs, notre service sympathique et notre réseau de destinations sans égal.

Les perspectives pour le reste de l’exercice 2025 sont jugées. Le carnet de réservations affiche un taux de remplissage de, en légère hausse par rapport à l’année précédente, et 42 % pour le quatrième trimestre, soit +2,2 points.La croissance de la capacité devrait ralentir au second semestre (+6 %), après une forte hausse au premier (+12 %), pour une moyenne annuelle attendue à +8 %.Du côté de sa branche dédiée aux séjours packagés, easyJet holidaysavec un bénéfice de 44 millions de livres sur le semestre, en progression de 13 millions. L’opérateur vise une croissance de clientèle de 25 % cette année, avec 77 % de ses offres estivales déjà réservées.La compagnie se ditpour atteindre son objectif de plus d’unavant impôts à moyen terme, en s’appuyant sur une modernisation de la flotte – visant une jauge moyenne de 191 sièges d’ici 2028 – et une augmentation de la valeur comptable de ses actifs de plus de Kenton Jarvis , PDG d’easyJet, se montre confiant pour la suite "Il souligne également l’ouverture prochaine d’une, symbole de l’ambition de la compagnie de renforcer sa présence au Royaume-Uni et en Europe.