Low cost long-courrier : entre succès et désillusions [ABO]

Certaines compagnies ont su tirer parti d’une appartenance à un grand groupe aérien pour se développer. C’est le cas de Jetstar Airways, filiale de Qantas, qui cible un public différent de sa maison mère en exploitant des vols loisirs et VFR (Visiting Friends and Relatives).



De même, Scoot, intégrée à Singapore Airlines, couvre un large réseau régional et long-courrier. Cette stratégie de double marque est aussi adoptée par IAG avec LEVEL, bien que cette dernière opère sous le code IB d’Iberia.



Toutefois, le succès de cette approche repose sur une segmentation marketing claire et efficace pour éviter toute confusion entre les marques. D'autres compagnies misent sur des niches spécifiques pour assurer leur rentabilité.



Certaines, comme Air Arabia ont su tirer parti d’un marché de travailleurs entre le Golfe et l’Asie du Sud pour créer un réseau robuste autour de flux de passagers constants, indépendamment de la saisonnalité touristique.



En Amérique latine, Azul Airlines dessert la Floride et le Portugal, s’appuyant sur une forte diaspora. En France French Bee qui appartient au groupe Dubreuil, opère sur des routes différentes de sa grande sœur Air Caraïbes tout en s’appuyant sur une grande partie de structures communes pour minimiser les coûts.



Toutefois, la politique de Trump envers l’Europe et la France ainsi que le désamour passager de la destination pour les Français pourraient fragiliser la compagnie qui opère une partie de son réseau sur l’Amérique du Nord (LAX, NYC, MIA, SFO).



En Europe du Nord, l’équipe qui a conduit Norwegian a la déroute long courrier est la même qui a investi dans Norse Atlantique Airways. Lancée en 2022 avec le même modèle que sa défunte ainée, la compagnie a cumulé en 2024 plus de 135 millions de dollars de perte malgré un taux de remplissage exceptionnel de 92% et la location de certains avions. Avec un réseau uniquement Europe-transatlantique, « l’effet Trump » pourrait porter un coup d’arrêt définitif aux ambitions de nos amis vikings.