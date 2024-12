Volotea vise les 10 millions de sièges en France ! [ABO]

Dorénavant, la low cost espagnole aura ses propres créneaux et n'aura plus besoin d'utiliser ceux de son homologue française.



Elle récupèrera des slots pour desservir les villes qui étaient déjà dans son réseau, donc Olbia, Turin, Vérone et d'autres villes italiennes. Cette installation pérenne à Orly n'est qu'une étape de plus dans son expansion tricolore.



Savez-vous que sur les 44 avions que possède la compagnie, 26 sont positionnés dans les 10 bases situées en métropole ?



" Il existe encore des marges de manœuvre en France.



Sur l'ensemble de notre réseau nous avons identifié 600 routes qu'il nous serait possible d'opérer et qui ne le sont pas. Pour en revenir au marché français, nous avons ouvert des bases à Brest et à Rodez que nous allons développer.



En 2025, nous proposons 8 millions de sièges, il est fort possible que nous atteignions les 10 millions dans les années à venir, " prédit le responsable.



L'avenir nous dira si le miracle espagnol se produit sur le réseau domestique, là où Air France, Hop! et Transavia ont laissé des plumes.



Sur les 270 routes françaises, 68 sont propres à notre territoire. Une seule a une alternative en train de moins de 4 heures. La ligne entre Nantes et Montpellier est la plus fréquentée de son réseau, elle affiche 3 rotations par jour.



Comment expliquer ce succès (même si nous n'avons aucune information sur les comptes de la compagnie) ?