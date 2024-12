Corsair donne des gages de pérennité avant la décision de l'Europe ! [ABO]

Je le rappelle, nous n'avons aucune dette par rapport à des fournisseurs privés. Notre seul sujet est la dette covid vis-à-vis de l'Etat.



La restructuration financière que j'ai négociée, nous permettra de retrouver une situation financière assainie,

Nous captons une nouvelle clientèle.



Nous allons capitaliser dessus pour travailler notre image de marque, afin de capter plus de trafic premium et affaires. Et nous allons aussi appuyer sur la qualité de service.



L'objectif n'est pas de singer Air France ou d'augmenter les tarifs, ce serait ridicule. Nous aimerions que les gens se disent que de voyager avec Corsair, c'est voyager intelligemment, parce que vous avez un excellent rapport qualité prix

Et bien que privée des 30 millions d'euros du nouveau tour de table, en attendant la fumée blanche de Bruxelles, Corsair poursuit son chemin. Et sa trésorerie devrait encore sensiblement s'améliorer, avec la vente d'un des derniers bijoux de famille." se projette le patron de l'aérien français.Et cette projection qui anticipe une réponse européenne nécessairement positive se fera à la faveur d'une Corsair réinventée.La compagnie souhaite surfer sur le changement de regard des professionnels du voyage et des voyageurs sur la flotte du transporteur." estime le dirigeant.Il veut se détacher de l'ancienne Corsair, celle de Nouvelles Frontières ou de TUI, ces anciens propriétaires.La prochaine étape décisive sera donc la réponse de la Commission, puis la compagnie dirigée par Pascal de Izaguirre attaquera l'année 2025 comme celle de la maturité.A l'avenir, les nouvelles ouvertures se feront sans doute en Afrique. Le développement est dépendant des droits de trafic.