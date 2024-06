Corsair : un modèle à revoir ? 🔑

Une source interne souhaite calmer le jeu et invoque le retour d'un éventuel bénéfice. Le communiqué de presse avançait " un retour à l’équilibre voire un résultat positif. "



Il nous est indiqué que le directoire attend toujours un bénéfice compris entre 5 et 10 millions d'euros pour 2024.



" Nous recevons nos 2 derniers avions cette année. Nous sommes prêts pour faire décoller une nouvelle Corsair.



L'objectif 2025 est d'atteindre un résultat d'exploitation compris entre 20 et 25 millions d'euros, " nous explique notre source.



Cette Corsair revue et corrigée espère l'abandon de 103 millions et 44 millions de crédits d’impôt, d'après la proposition faite par le gouvernement à la Commission européenne.



Nul ne doute, en interne, que la réponse sera positive, bien que les fonctionnaires européens aient eu la main lourde sur les griefs.



Pascal de Izaguirre et les actionnaires espèrent une réponse de l'Europe d'ici septembre. En attendant la réponse, la compagnie a fêté l'intégration de son nouvel A330 Neo qui desservira la Côte d'Ivoire.



" Ces avions sont équipés de 352 sièges, quand Air Caraïbes met une flotte de presque 500 sièges, donc plus d'une centaine de sièges d'écart.



Nous sommes sur des lignes, où la tension tarifaire commence à se faire ressentir, les usagers expriment un certain ras-le-bol. Le problème qui risque de se poser est celui du coût de production du siège qui ne lui sera pas favorable, " poursuit notre observateur.



Malgré tout cette analyse ne trouve pas d'écho auprès d'un ancien dirigeant de l'aérien.



Pour lui, avoir un plus gros avion permet certes de faire des économies d'échelle sur un vol, mais la compagnie se retrouve aussi face à la grande difficulté de remplir un tel engin en basse saison. Match nul, balle au centre.



L'avenir nous dira si les choix des uns et des autres ont été les bons, puis si l'Europe entrevoit un avenir à une compagnie ayant accumulé des pertes importantes.



Dans ce climat financier troublant, les prochaines législatives auront-elles une influence ? Réponse dans 15 jours.