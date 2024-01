Transport aérien : que retenir de 2023 ?

Symbole de la vraie renaissance du transport aérien également, la tenue au mois de juin du salon du Bourget, dont le secteur avait été privé pendant plusieurs années, pandémie oblige.Là aussi, rattrapage des années Covid. On avait vu le "revenge travel", et dans les chalets VIP du Bourget, on assistait à "l’order revenge" : pluie de commandes surtout pour Airbus, notamment avec Indigo (compagnie indienne) et Air India qui à elles seules ont commandé 750 appareils.À la mi-mai, 250 000 vols avaient été enregistrés en une journée au-dessus de la planète par le site spécialisé Flightradar. Un record.En juillet avec 3,2 millions de personnes, le nombre de passagers à destination ou au départ d'Orly atteignait 103,1% de son niveau de 2019.Un bel été pour le pavillon français, mais déjà, le ministre Clément Beaune calmait la joie des représentants des compagnies aériennes réunies à la FNAM et au SCARA en dévoilant un nouveau projet de taxes au travers d’un prélèvement spécifique sur le chiffre d’affaires des concessions aéroportuaires.Un prélèvement dont les représentants des aéroports s’empressaient de préciser qu’ils reporteraient cette taxe sur les compagnies. Depuis, le projet a fait son chemin et s’est effectivement retrouvé dans la loi de finances votée. L’été, c’est aussi la belle saison où l’on célèbre les mariages. Longtemps convoitée par un soupirant français, « la bella ragazza » ITA se donnait finalement à un Allemand. Pour le meilleur… ou pour le pireLe meilleur d’Air France quant à lui en cet automne 2023 s’affichait dans les vitrines parisiennes des Galeries Lafayette à l’occasion des 90 ans de la compagnie.Élégante et plutôt en forme Air France achève 2023 en beauté avec des bénéfices record et des ambitions de rentabilité. En octobre, au salon IFTM, les stands des compagnies aériennes jouaient pratiquement tous la ballade des gens heureux. Étonnés eux-mêmes des remplissages et des recettes de l’été, ils se félicitaient également des perspectives pour la fin de cette année 2023.