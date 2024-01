- Voyage d'affaires : 2023, nouvelle année de référence !

En effet, l'empreinte carbone des déplacements professionnels est de plus en plus scrutée, aussi bien par les décideurs que par les voyageurs eux-mêmes.Mais,. La volonté de réduire les coûts peut parfois l'emporter sur la préoccupation environnementale, conduisant à des choix de déplacements plus longs ou moins respectueux de l'environnement.C'est la que la loi va intervenir., qui a pour but de crédibiliser les données environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) des entreprises.