Voyage d'affaires : 2023, nouvelle année de référence !

« La demande, en retrait de 20%, est quasiment compensée par une forte inflation, de 15% »,

« Ce n’est pas une option, mais une obligation. Ce sera long, cher et difficile, mais pas impossible. Les défis majeurs sont l’approvisionnement en matières premières et le coût, 4 à 8 fois plus élevé du SAF »

« Un quart des billets Air France sont vendus par NDC et un tiers des billets vendus en France

Nous sommes attentifs et conscients, sur certains segments du voyage d’affaires, il y a encore des attentes de fonctionnalités supplémentaires en matière de productivité et de qualité de service. »



2023 devient la! Selon les projections du cabinet Epsa,Ces bons résultats viennent cacher une réalité différente.analyse Christophe Roth, directeur associé du cabinet Epsa.Ainsi,entre les premiers semestres 2022 et 2023. En cause : le prix du carburant, la demande en forte hausse sur les segments du corporate et du loisir, une offre encore parfois restreinte, mais aussi l’intégration des SAF.La réduction des émissions carbone est un challenge auquel est confronté le secteur.Ainsi, l’aérien doit répondre à un objectif européen de 70% de SAF à horizon 2050 , souligne Delphine Barault, directrice des ventes entreprises Air France – KLM.La compagnie aérienne nationale a également entamé le renouvellement de sa flotte pour répondre aux enjeux de décarbonation.En 2023, le secteur de l’aérien a vu l’accélération du déploiement de NDC., précise Delphine Barault.La surcharge appliquée par Air France sur la vente de billets via les GDS interviendra au 1er janvier 2024.