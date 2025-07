Iberia lance une carte d'embarquement actualisée en temps réel

optimiser également les temps opérationnels lors de l’embarquement

l'une des premières compagnies aériennes à s'associer à Apple pour intégrer les informations AirTag dans ses opérations

La carte d’embarquement dynamique proposée par Iberia introduit un format numérique évolutif, remplaçant les versions statiques jusqu’alors en vigueur. Jusqu’à présent, les passagers recevaient une carte figée via l’application ou au comptoir, sans possibilité de voir les modifications en temps réel. Dorénavant, dès qu’un changement opérationnel intervient — siège modifié, porte d’embarquement déplacée, surclassement attribué — la carte s’actualise automatiquement et informe le voyageur par une notification push.Cette fonctionnalité s’adresse auxou téléchargeant leur carte depuis le site internet vers les portefeuilles numériques Apple Wallet ou Google Wallet. Parallèlement auxsur appareil mobile, Iberia continue d’envoyer despour garantir une transmission complète de l’information. La compagnie souligne que cette solution contribue à «».Cette initiative s’inscrit dans une série de projets numériques déployés par Iberia. Parmi eux, « Iberia GPT », un assistant conversationnel disponible sur ChatGPT, conçu pour aider les utilisateurs à planifier leurs voyages, et «», destiné à accompagner les personnes rencontrant des difficultés de communication. Par ailleurs, Iberia a été «», facilitant ainsi le suivi des bagages.