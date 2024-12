Iberia dévoile quatre nouvelles destinations hivernales

propose des vols vers des destinations qui allient. À Innsbruck, entourée des Alpes tyroliennes, les amateurs de ski et d’histoire trouveront leur bonheur dans cette ville olympique. Lessont opérés deux fois par semaine jusqu’en, avec 12 648 sièges disponibles., célèbre pour être le berceau de Mozart et pour son cadre enchanteur, est un incontournable pour les marchés de Noël . Les visiteurs pourront flâner au Christkindlmarkt ou dans des marchés plus intimistes comme ceux de Residenzplatz. Iberia propose également deux vols hebdomadaires pour cette destination, avec unePour les amoureux de nature et d’aurores boréales,, au nord de la Norvège, constitue une destination idéale. Outre son célèbre festival des aurores boréales en janvier, cette ville arctique offre des paysages à couper le souffle. Deux vols hebdomadaires relientjusqu’à mars 2025, avec une capacité de 10 044 sièges.Enfin,, en Laponie finlandaise, incarne la magie de Noël. Connue comme la, cette ville propose également des activités telles que les balades en traîneau ou la pêche sur glace. Iberia intensifie son offre pour cette destination, avec quatre vols par semaine en décembre et 13 392 sièges disponibles jusqu’à mars 2025. À bord, des lettres pour le Père Noël et des biscuits de Noël viennent ajouter une touche festive.Ces nouvelles liaisons témoignent deet à répondre aux attentes des voyageurs à la recherche de destinations uniques en Europe.