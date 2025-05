Iberia relance son programme de cadets

nous sommes à un moment décisif pour la formation des nouvelles générations dans les métiers techniques, en particulier dans l’aviation

La prévision d’une pénurie de professionnels dans les années à venir souligne la nécessité urgente de former de nouveaux pilotes qui répondent aux standards les plus élevés de qualité et de préparation

Nous sommes fiers qu’Iberia continue de compter sur FTEJerez pour impulser sa prochaine génération de pilotes. Cette nouvelle édition du programme de cadets réaffirme la confiance placée en notre centre et souligne l’élan que connaît l’aviation commerciale, avec un horizon plein d’opportunités pour les futurs professionnels du secteur

Le programme de cadets d’Iberia est mis en œuvre en partenariat avec FTEJerez, une école de formation de pilotes reconnue. Les candidats retenus bénéficieront d’un, qui évaluera régulièrement les performances et la progression des élèves tout au long de leur cursus. Ce parcours permet d’obtenir la licence de pilote de ligne ATPL (Airline Transport Pilot License).. Une fois la formation achevée à Jerez, les participants pourront entamer leur intégration dans le groupe Iberia, débutant alors le remboursement de la contribution de la compagnie à leur formation.Depuis la création du programme, 51 pilotes issus des éditions précédentes ont été intégrés au sein d’Iberia. Cette année,pour commencer leur formation en septembre 2025. Les candidatures sont à déposer via le site emploi d’Iberia, qui précise les conditions requises., souligne «». Il ajoute : «».De son côté, Óscar Sordo , déclare : «».