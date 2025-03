1000 € par mois pour un pilote, les pratiques abusives de l'affrètement aérien

Il est parfaitement admis de procéder a des affrètements mais dans un cadre légal.



Or, du fait de l’intensification de cette pratique, des dérives inquiétantes commencent à être constatées et soulèvent des questions majeures, en termes d’affiliation à la législation sociale, de contrat de travail, de concurrence déloyale et pour la CRPN des cotisations en moins.



En 2024, au niveau mondial, l’affrètement a dépassé 920 000 heures de vol, enregistrant une hausse de près de 25 % par rapport aux 738 000 heures de 2023. Le phénomène est particulièrement répandu sur les vols moyen-courriers : 69% des appareils concernés sont en effet des A320 ou des B737 (avions monocouloirs).



Au départ des aéroports français, plus de 20 000 heures de vol ont été enregistrées en 2024. Dans la ligne de mire des syndicats de navigants et de la CRPN, une majorité d’opérateurs venus de l’Est avec des pratiques "douteuses."



En 2024, près de 300 avions monocouloirs ont été opérés en ACMI en Europe et parmi eux, plus de 70 % étaient exploités par des compagnies qui se déclarent basées en Europe de l’Est avec des équipages recrutés hors du cadre social et réglementaire français, employés sous des statuts précaires, non affiliés aux régimes sociaux français et donc privés des protections offertes aux navigants sous contrat français.



Une concurrence déséquilibrée, certaines compagnies profitant de ces coûts réduits pour gagner des parts de marché au détriment des opérateurs historiques et respectueux du droit. Aussi, des avions très anciens en circulation, dont les normes environnementales ne correspondent plus aux attentes d’un secteur qui a entamé sa mue en matière de transition énergétique.