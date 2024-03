Aérien : concentration dans le secteur des charters et de la location

En effet, avec ce rachat, le loueur s'ouvre donc les portes de la région Asie-Pacifique, puisqu'elle obtient son 12e certificat de transporteur, cette fois-ci en Australie.



Non seulement, le groupe va accéder au lucratif marché intérieur de l'aviation en Australie, qui devrait dépasser les niveaux d'avant crise en 2024, mais de plus, il pourra déployer son activité dans cette partie du monde.



Tout l'enjeu pour ASG est de désaisonnaliser l'activité.



L'Australie et l'Asie Pacifique pourront donc prendre le relais de l'Europe quand en hiver le Vieux Continent voit son nombre de vols chuter. Et pour contrebalancer, cette baisse des mouvements et des locations, le géant de l'ACMI entend poursuivre son mouvement de consolidation.



" Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie globale, qui vise à limiter l'impact de la saisonnalité, tout en nous donnant accès à de nouveaux marchés en croissance en Asie-Pacifique et au-delà.



D'ici la fin de l'année, nous avons l'intention d'établir ou d'acquérir 7 compagnies aériennes supplémentaires, avec des pays comme la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie dans notre ligne de mire, " a déclaré Jonas Janukenas, PDG d'Avia Solutions Group.