Air Austral ajuste son plan de vol estival !

En accord avec son autorité de tutelle, il a été décidé que la suspension temporaire de certains itinéraires était nécessaire pour permettre à la compagnie de retrouver une situation financière plus stable.



C'est donc avec regret qu’Air Austral annonce la suspension temporaire de ses vols à destination et en provenance de Tuléar et Fort Dauphin, (deux villes de Madagascar, ndlr) et des Seychelles, à compter du 1er avril prochain et ce jusqu'à nouvel ordre,

Et dans un communiqué, nous apprenonspour l'été à venir." annonce le document.Cette annonce a fait grincé quelques dents, dans les rangs des agents de voyages de la Réunin. Pour cette dernière ligne, le problème était plus d'ordre technique que financier.Tout juste à l'équilibre, la desserte des Seychelles a dû être supprimée, momentanément, en raison de l'immobilisation des Airbus A220.Ce problème récurrent et très couteux, pour Air Austral pourrait être en partie réglé dans les prochains mois.Il y a tout juste une semaine,, sur les trois, sans savoir quand le motoriste sera en mesure de lui rendre les réacteurs hors service.