Air Austral : "Nous allons présenter un plan de sauvetage..." 🔑

TourMaG.com - Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment s'est passée l'activité depuis notre dernière rencontre lors de l'IFTM Top Resa ?



Joseph Bréma : L'activité commerciale sur le 3e trimestre s'est bien passée (entre octobre et décembre).



Le petit point négatif, que nous avions déjà perçu au début de l'année, c'est une activité cargo qui n'est pas porteuse. Le trafic aérien du fret est en chute et s'accompagne d'une baisse de la recette unitaire.



L'élément important, lorsque nous faisons les projections pour l'année sur les 9 mois réalisés, c'est que les résultats commerciaux sont plus que satisfaisants. Nos opérationnels ont bien travaillé et nous revenons à un niveau de trafic au-dessus de celui d'avant crise.



Nous avons transporté 1,205 million passagers en 2023, contre 1,186 million de passagers en 2019.



Cette bonne dynamique s'accompagne d'une hausse du chiffre d'affaires passager, Ă 368 millions d'euros. Je suis chez Air Austral depuis 1990 et le chiffre d'affaires global a atteint, 438 millions d'euros, c'est un record historique.



C'est un chiffre important qui démontre que la compagnie a de l'avenir devant elle.



Le taux d'occupation est proche de 90%. Ces résultats sont conformes à ce que nous avions envisagé, lorsque nous avions débuté le plan de restructuration en avril 2023.