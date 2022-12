Air Austral sera-t-elle sauvée pour Noël ? 🔑

" Tout d'abord, le fait qu'elle n'ait pas encore répondu aujourd'hui, n'est pas particulièrement surprenant.



Nous continuons d’escompter une décision d’approbation de l’aide d’Etat dans les prochaines semaines, " nous explique-t-on depuis le bâtiment Colbert, où se trouve le ministère de l'Economie.



Il n'y aura pas de difficultés insurmontables qui bloqueraient le dossier, mais quelques légers points de discussions et de négociations, avant de refermer le sauvetage.



Et ces petits grains de sable ne seraient que des " informations complémentaires sur le projet en stand alone " d'après les échos que nous avons de la Réunion.



Bercy va dans ce sens aussi. Malgré tous, les équipes de Bruno Le Maire ne crient pas victoire, en raison du " schéma relativement ambitieux " déposé à Bruxelles.



" Il ne peut cependant être exclu que la Commission demande une modification de certains paramètres, comme la répartition des efforts privés et publics - qui n’est pas impossible au regard du caractère très important et même inédit du soutien financier de la puissance publique sur ce dossier , " recadre le ministère.



Contre l'effacement de près de 300 millions d'euros de dettes, les investisseurs privés devraient apporter 50 millions d'euros. Une somme qui pourrait être jugée comme insuffisante par la Commission ou du moins un effort étatique trop conséquent.



Cette friction au niveau des échanges, ne remet pas en cause la faisabilité du dossier.



A Paris, les représentants de l'Etat se veulent confiants sur le sauvetage et tout sera fait pour que l'équation telle que négociée avec les nouveaux investisseurs soit acceptée par l'instance européenne.



La réponse est attendue pour les vacances de Noël, du moins c'est l'échéance espérée.



Par contre, la validation du projet impliquera inévitable des contraintes au développement d'Air Austral. A l'image des créneaux horaires cédés par Air France ou de la limitation de la flotte de Corsair.



" En contrepartie de l’aide publique, des mesures compensatoires seront exigées et mises à la charge de l'entreprise, pour limiter les distorsions de concurrence, " nous prévient Bercy.