Corsair : "Nous ne sommes pas inquiets" [ABO]

En attendant, le patient Corsair reste entre les mains de l'Etat et du CIRI, désormais sans secrétaire général depuis le départ de Pierre-Olivier Chotard pour Rothschild & Co.



Chaque mois, la gouvernance de la compagnie transmet un récapitulatif de sa trésorerie et des résultats financiers. Et après avoir donné des gages de pérennité fin 2024, elle poursuit sur sa lancée.



" Nous avons un retour à la rentabilité depuis 18 mois maintenant. Non seulement, nous avons affiché un résultat net et d'exploitation positifs lors du précédent exercice mais, pour le premier semestre de l'année se terminant le 31 mars 2025, nous enregistrons même une nette amélioration par rapport à la même période de l’année précédente.



Sur les 12 derniers mois, les résultats sont significativement au-dessus de nos attentes, " assure ce cadre de l’état-major avec confiance.



Et alors que la politique et les déclarations de Donald Trump pénalisent l'économie de son propre pays, elles ont au moins une vertu : faire baisser le cours du baril de pétrole.



Une bonne nouvelle pour les compagnies aériennes à commencer par Corsair qui a, par ailleurs, eu la sagesse de renoncer au lancement de ses lignes vers les États-Unis.



" Nous avons failli ouvrir New York et Miami... Finalement nous nous tenons éloignés de ces turbulences et, en plus, nos destinations des Antilles sont des refuges pour les voyageurs français. Nous pourrons peut-être constater un petit report des voyageurs qui n'iront pas aux USA.



Malgré cette décision, nous traçons notre chemin, nous poursuivons le développement de partenariats, les services proposés à nos clients et nous souhaitons améliorer encore l'expérience client.



Le plus gratifiant dans tout ça : l’État nous soutient, tout comme nos actionnaires. L’ensemble des parties prenantes reste pleinement engagé, " conclut sur une note d'espoir notre interlocuteur.