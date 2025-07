Edgar Suites inaugure une nouvelle adresse à Levallois-Perret

Témoignage du savoir-faire d’Edgar Suites dans la conception d’espaces singuliers et haut de gamme,Cet établissement est le, mené avec l’agence d’architecture A.WG.A., qui incarne la volonté de l'hôtelier de proposer une hospitalité responsable et durable, sans jamais faire de compromis sur le design ou le confort.Pour rappel, Edgar Suites est un exploitant français d’appart’hôtels, spécialiste de la transformation d’immeubles de bureaux en résidences hôtelières haut de gamme au format urbain, design et engagé.Ildes espaces de vie spacieux, idéalement situés et élégamment décorés, entièrement équipés pour les voyageurs exigeants, familles et professionnels, pour des séjours de 3 à 10 jours.Cette entreprise développe et exploite désormais un portefeuille deFondé en 2016 et dirigé par Xavier O’Quin et Grégoire Benoit, accompagné par un fonds dans son développement depuis 2021, Edgar Suites a réaliséDe plus,, s'engage à améliorer la performance environnementale de ses espaces et assurer un impact positif sur le territoire.