Edgar Suites : Casilda Mulliez nommée Directrice du Développement Immobilier Espagne et Portugal

Le recrutement de Casilda s’inscrit pleinement dans la continuité de notre stratégie de développement à l’international et marque une étape concrète et structurante en ce sens. Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein d’Edgar Suites. Son expertise internationale et sa vision stratégique seront des leviers clés pour concrétiser nos ambitions et accélérer notre expansion au-delà de nos frontières.

Casilda Mulliez vient d'être nommée Directrice du Développement Immobilier Espagne et Portugal chez Edgar Suites.Il aura pour mission d’accompagner la stratégie de développement européen et international du Groupe en identifiant de nouvelles opportunités immobilières, notamment sur la péninsule ibérique et jouera un rôle clé dans l’expansion du parc d’apparthôtels haut de gamme Edgar Suites.» a déclaré Xavier O’Quin , co-fondateur et président d’Edgar Suites.Diplômée en finance d’entreprise à l’Université Paris Dauphine, Casilda Mulliez cumule plus de 12 ans d’expérience dans l’investissement et le développement immobilier, en France, Espagne et Portugal.