Edgar Suites ouvre une nouvelle adresse à Paris 15e

Cette nouvelle ouverture, notre deuxième résidence dans le 15e arrondissement de Paris, illustre pleinement notre stratégie de développement et de reconversion durable du patrimoine urbain. En 2025, Edgar Suites accélère son expansion avec six nouvelles résidences en France, dont trois à Paris. Cette dynamique s’inscrit dans notre vision de rayonnement national, et très prochainement européen

La nouvelle adresse parisienne d’Edgar Suites est le fruit d’une opération de. L’ancien immeuble de bureaux a été intégralement réhabilité pour accueillir une résidence hôtelière composée de. L’objectif de cette reconversion est de proposer une offre d’hébergement qui réponde aux attentes actuelles des voyageurs, en matière de confort, de design et de fonctionnalité.Le projet s’inscrit dans une logique de. Edgar Suites affirme sa volonté de “”, en transformant des espaces tertiaires sous-utilisés en lieux de séjour adaptés à de nouveaux usages.Cette approche, orientée vers la reconversion des actifs existants, permet de limiter l’artificialisation des sols tout en répondant à la demande croissante en hébergements urbains.Selon Xavier O’Quin , président d’Edgar Suites, “”.L’année 2025 verra l’ouverture de. Edgar Suites ambitionne également undans un avenir proche.