Le Grand Paris séduit les visiteurs étrangers en 2025

L’hôtellerie parisienne poursuit saen ce début d’année 2025, affichant une hausse du taux d’occupation.En janvier, le Grand Paris enregistre un taux depar rapport à 2024, tandis que Paris intra-muros atteint 70,2 %, gagnant ainsi 3,3 points.Cette tendance haussière se reflète également sur les prix moyens, qui s’établissent à(+3,9 %) et 145 euros dans le Grand Paris (+3,8 %).Toutefois, les projections pour mars indiquent un léger repli, avec un taux de remplissage estimé à 70 % pour la semaine du 17 mars (-2 points) et 66 % pour celle du 24 mars (-4 points).En dehors de Paris, plusieurs tendances émergent. Un pic de fréquentation touristique a été enregistré le 8 février dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis , tandis qu’il est survenu le 22 février dans lesC’est la Seine-Saint-Denis qui affiche la plus forte croissance des nuitées avec. Cette progression pourrait être liée à une augmentation des nuitées françaises dans le département (+12,2 %), plus marquée que dans le Val-de-Marne (+8,5 %) et les Hauts-de-Seine (+9 %).