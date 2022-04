Paris, la Ville Augmentée : le Contrat de destination prolongé jusqu’en 2024

Le concept de la Capitale augmentée est né en 2015 en impliquant les acteurs du tourisme parisien et de ses départements voisins.Il s’est notamment traduit par une communication commune renforcée, via le site dédié « #ExploreParis » et sa newsletter hebdomadaire, par l’enrichissement du site parisinfo.com, du site Internet de la RATP ; et aussi par l’organisation d’eductours thématiques.Au fur et à mesure, la plateforme #ExploreParis a multiplié les propositions de visites guidées originales et de balades urbaines thématisées portées par plus deLe CRT Paris Île-de-France et la Métropole du Grand Paris s'associent en y apportant leurs moyens, qui s’ajoutent aux efforts renforcés d’Atout France.Dès lors, pour les trois prochaines années, le Contrat de destination serapour animer son travail et expérimenter des actions.