La Vallée de la Gastronomie ou la naissance d’une destination touristique

Le résultat final est une construction assez exemplaire de l’adage «». Initiée en 2020, la Vallée de la Gastronomie devait être le fer de lance du Rendez-Vous en France de mars 2020 reporté deux fois.Elle a fait l’objet d’unet d’une présentation à la presse internationale lors du récent Rendez-Vous en France de Nantes. Il lui reste à faire son chemin dans les programmations des tour-opérateurs étrangers et dans les agences françaises en quête d’une production à valeur ajoutée.Lors du récent Voyage des Patrons de TourMaG, les professionnels du tourisme invités ont pu tester plusieurs des «s » qui constituent le «» d’une programmation pleine de sensations destinées à aiguiser tous les sens et pleine de découvertes d’un patrimoine encore trop souvent méconnu.La Vallée de la Gastronomie met en musique et en propositions commerciales des visites de domaines viticoles et de leurs caves, des rencontres avec des producteurs et des artisans, la participation à des évènements festifs, des déambulations accompagnées sur des marchés et le partage du savoir-faire de cuisiniers inventifs.