Concours RESILIENT 2025 : 6 innovations qui réinventent le tourisme en Occitanie

"Saveurs, savoirs et savoir-faire"

Porté par Open Tourisme Lab, agence d’innovation spécialisée dans le tourisme, et soutenu par la Région Occitanie et le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL), levalorise les projets entrepreneuriaux à impact durable qui transforment le secteur touristique régional.Le 19 juin 2025, lors de l’Assemblée Générale du CRTL Occitanie à la mairie de Blagnac,ont été mises à l’honneur.Parmi les lauréats, My Explore Bag, fondée par Emmanuel Chichignoud et Adrien Salaün, a reçu le prixpour sa, valorisant ainsi le patrimoine culturel et culinaire occitan.