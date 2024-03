En résumé, « rien n’oblige à tomber dans une surenchère d’offres qui est de toute façon de plus en plus carbonée. On ne sait pas se rationner sur l’offre touristique » précise Jean Pinard qui souhaite que l’on « réhabilite le temps du voyage - le transport, et plutôt en train qu’en avion, - comme un temps à part entière du temps touristique, plutôt que de jouer à pile ou face pour savoir dans quelle capitale européenne on va aller car il y a 50 low cost au départ de son aéroport ».



Tout comme le train, le vélo s’intègre de plus en plus comme un outil de transition écologique profitable à de nombreux territoires, d’autant plus « qu’un touriste à vélo dépense en moyenne 68 euros par jour contre 55 euros pour le touriste français », précise Alisée Pierrot.



« Il existe une vraie demande pour ce type de produit, il y a même toute une communauté pour cela. Notre rôle est de l’amener vers les territoires qui disposent de l’offre », complète la responsable.



Finalement tout est question d’équilibre. « 100 000 touristes à la Grande Motte sur la plage ne polluent pas plus qu’un touriste qui fait du vélo dans la Creuse », nuance Jean Pinard.



Ce qui revient à dire qu’il est préférable que les visiteurs aillent où c’est aménagé. « Qualifier et montrer du doigt des gens qui viennent au même endroit au même moment relève du mépris de classe », signale le directeur du Comité Régional du Tourisme d'Occitanie.