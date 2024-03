Le tourisme régénératif est-il l'avenir du secteur ? 🔑

Attention, au piège de l'Occidental qui consiste à savoir pour tout le monde ce qui est bon.



Une bonne solution réside à s'entendre avec le pays et comprendre finement ses réalités, pour situer exactement les besoins, pour y répondre et contribuer. Nous ne pourrons pas faire l'impasse sur les réalités passées, présentes et futures, économiques, les particuliers et les privés.



Nous ne pouvons pas tout balayer d'un revers de main, car nous voulons faire de l'écologie et dire que telle ou telle chose n'existe plus. Ce n'est pas possible.



Il faut prendre en compte la culture du pays, la mentalité, les besoins, l'état de santé du territoire, des habitants... Et réfléchir avec toutes les parties prenantes sur ce que serait un tourisme bon pour la République dominicaine ou la Tunisie, mais aussi pour les visiteurs et la biodiversité.

Il y a des projets de tourisme régénératif qui existe en Amérique du Sud et qui fonctionne bien.



Il y a l'exemple de Playa Viva au Mexique. Le projet a été établi sur 25 ans. C'est un écoresort qui a utilisé toutes les techniques de construction respectueuses, tout en faisant du lieu un pilier fort de l'économie locale et de l'activité du village.



Il vise à restaurer les terres, le rendement agricole, les activités traditionnelles, dans l'esprit de perpétuer les traditions du village et de croiser cela avec une ouverture au monde, via les visiteurs, sans que cela devienne Disneyland.



Le visiteur s'intègre pleinement à la vie du village, qu'il soit en contact avec l'habitant et qu'il soit plongé dans leur réalité, sans misérabilisme et sans jugement. La clé est de faire un pas vers l'autre, mais sans juger, tout en avançant soi même, pour atteindre la meilleure version de soi.



Nous ne sommes plus dans la consommation, mais dans l'expérience, c'est la base du régénératif.



L'enjeu de toutes ces démarches, pour un tourisme durable, c'est la conduite du changement. Cela passe par une prise de conscience, puis la capacité d'agir, l'envie de passer à l'action et puis tenir ses engagements.



Le problème que nous avons, dans notre société, est que nous en sommes seulement au savoir : "je sais que ce que je fais n'est pas bon, sauf que pour la majorité des gens, les actions sont trop fastidieuses ou embêtantes à mettre en place".



Pour passer du savoir à la prise de conscience, l'expérientiel est primordial.



Il faut faire progresser les visiteurs et les acteurs du tourisme vers une prise de conscience et des modes de vie beaucoup plus respectueux, en harmonie avec le milieu et la nature.



Les visiteurs expérimentent par eux-mêmes des choses qui les amènent à des prises de conscience personnelle et naturelle, se remettre en question, modifier un peu leur mode de vie, ils repartent avec ces enseignements.