Exclusif - Amadeus céderait Gestour à Viaxoft [ABO]

Pour les syndicats, il est urgent de démarrer les négociations dès à présent pour lever les craintes des salariés et leur permettre de bénéficier, dès la cession, de meilleures conditions sociales.



Parmi les revendications figurent la question de la rémunération et notamment le fait de pallier la perte de rémunération issue de l’épargne salariale, le maintien du niveau de garanties actuel pour la santé et la prévoyance, ainsi que pour le temps de travail, la qualité de vie au travail (QVT), l’emploi et la représentation du personnel.



Pour un observateur du secteur, cette cession d'actifs permet à Amadeus d'éviter le pire. « Avec le développement de la NDC et d'autres investissements importants, il semble clair que Gestour n'entre plus dans la stratégie globale du Groupe. D'autant plus que la concurrence est bien présente et le produit est vieillissant.



Amadeus avait deux options : soit la cession d'actifs, soit le PSE. En vendant à Viaxoft - mais à quel prix ? - les deux entreprises y gagnent. L'une évite le plan social, l'autre récupère le fichier clients. »