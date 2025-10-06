TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Membership Club
Recherche avancée

ERIC BARTHELEMY

Co-fondateur et Gérant de Viaxoft


Né à Marseille le 9 octobre 1975, Eric Barthélémy est marié et père d'une fille. Passionné de nouvelles technologies et d'entrepreneuriat, il co-fonde Viaxoft en 2008 pour accompagner et simplifier la vie des acteurs du tourisme, par le partage d'une expertise et l'apport de produits innovants. Il est également administrateur et mentor chez Marseille innovation, le plus grand accélérateur de start-up en région PACA.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

BIOGRAPHIE

ERIC BARTHELEMY
Après une maîtrise de mathématiques et une école d'ingénieur, Eric Barthélémy intègre la branche affacturage du groupe General Electric en tant que chef de projet. Il y participe à la digitalisation de la structure et la mise en ligne des premiers extranet et CRM.

2002 - Il intègre le groupe IGA dont il devient directeur informatique. Il y fait la rencontre de Vincent Fouquet et de Karine Mazet, avec qui il fonde Viaxoft en février 2008.

Leur objectif initial était de créer une plateforme multicanale à destination des agences de voyages et tours opérateurs, leur permettant de concurrencer les géants du marché.
Eric est passionné de sport outdoor ski sous (presque) toutes ses formes, trail, escalade ... et aussi par les repas entre amis autour d'un bon rosé !


DIPLOMES

1999 - Ingénieur Ecole Centrale de Lyon
1997 - Maitrise de Mathématiques appliquées

DISTINCTIONS & MANDATS

- Secrétaire général de Marseille Innovation, plus grosse structure d'accompagnement de start-ups en PACA
- Présentation de l'association du Technopôle de Château-Gombert

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE


CONTACT

ERic BARTHELEMY- Linkedin

Lu 2445 fois

Tags : eric Barthélémy, prestataire membershipClub, viaxoft
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Arnaud GERARD

EDOUARD GEORGE

ANNABELLE IMBERT