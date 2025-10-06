Après une maîtrise de mathématiques et une école d'ingénieur, Eric Barthélémy intègre la branche affacturage du groupe General Electric en tant que chef de projet. Il y participe à la digitalisation de la structure et la mise en ligne des premiers extranet et CRM.



2002 - Il intègre le groupe IGA dont il devient directeur informatique. Il y fait la rencontre de Vincent Fouquet et de Karine Mazet, avec qui il fonde Viaxoft en février 2008.



Leur objectif initial était de créer une plateforme multicanale à destination des agences de voyages et tours opérateurs, leur permettant de concurrencer les géants du marché.

Eric est passionné de sport outdoor ski sous (presque) toutes ses formes, trail, escalade ... et aussi par les repas entre amis autour d'un bon rosé !



