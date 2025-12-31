Fêtes du monde : en Géorgie, "on célèbre Noël le 7 janvier selon le calendrier orthodoxe"

TourMaG - Comment s’annonce le début d’année 2026 pour votre agence ?



Shorena Niniashvili : Nous sommes persuadés que l’année 2026 sera riche en nouveaux défis et en projets intéressants, qui nous permettront d’offrir à nos voyageurs de magnifiques expériences.



Il est évident que la Géorgie devient une destination populaire pour les voyageurs et surtout pour ceux qui s’intéressent de près à la culture et à l’histoire de notre petit pays.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?



Shorena Niniashvili : Chaque année, pour nous, est une opportunité de créer de nouveaux produits, mais l’enjeu principal que nous nous efforçons de prendre en compte est de respecter les principes du développement durable, de soutenir les communautés locales et de rendre le voyage en Géorgie le plus responsable possible.



Notre objectif chaque année est également d’établir de nouveaux partenariats avec des prestataires partageant nos valeurs, afin que nos intérêts et nos visions se synchronisent et que nous puissions cocréer un produit responsable de qualité.



On n’oublie pas les outils digitaux, qui facilitent nos activités et s’intègrent de plus en plus dans notre quotidien.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Shorena Niniashvili : Nous encourageons les agences de voyages françaises qui ont déjà la Géorgie sur leur liste de destinations, en leur proposant un produit de qualité, responsable et riche en expériences.



Pour celles qui n’ont pas encore programmé la Géorgie, nous les invitons à ne pas hésiter à visiter ce petit pays, afin de constater que leurs voyageurs y découvriront quelque chose de différent, très authentique et profondément humain - une expérience assez rare dans le monde moderne.