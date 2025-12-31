Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com
Fêtes du monde : en Géorgie, "on célèbre Noël le 7 janvier selon le calendrier orthodoxe"

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, cap sur la Géorgie avec Shorena Niniashvili, directrice associée de l'agence Promethea Voyages.


Jeudi 1 Janvier 2026

Les Géorgiens ont un sapin de noël original, Chichilaki, sculpté en bois de noisetier, symbole de purification et de paix - DepositPhotos.com, naskami
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Géorgie ?

Shorena Niniashvili : En Géorgie, les fêtes de fin d’année sont marquées par une ambiance chaleureuse, familiale et profondément festive.

Elles mêlent tradition chrétienne orthodoxe, symboles anciens, hospitalité caucasienne et une longue période de célébrations, du 25 décembre au 14 janvier.

La majorité célèbre Noël le 7 janvier selon le calendrier orthodoxe.

Dans les rues il y a une procession religieuse le matin du 7 janvier, appelée Alilo, où des groupes chantent des hymnes religieux et collectent des dons pour les plus démunis.

Le Nouvel An est souvent considéré comme plus important que Noël en Géorgie. On y échange des cadeaux, on prépare une table abondante et on célèbre avec des feux d’artifice.

Une autre fête très importante en Géorgie c’est le Vieux Nouvel An (14 janvier) - une célébration supplémentaire - selon l’ancien calendrier julien, marquant la fin des festivités hivernales. Cette fête est plus célébrée dans les régions.

TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

Shorena Niniashvili : Les Géorgiens ont un sapin de noël original, Chichilaki, qui est le sapin traditionnel géorgien, sculpté en bois de noisetier, symbole de purification et de paix.

La table géorgienne est aussi une vraie fête gastronomique.

Autre tradition très populaire en Géorgie, celle de Mekvlé : la première personne qui entre dans la maison après minuit est censée apporter chance et prospérité.

Enfin, Alilo est une tradition orthodoxe majeure où des groupes défilent en chantant des hymnes et en collectant des dons pour les plus démunis.

TourMaG - Proposez-vous des produits ou programmes spécifiques « fêtes de fin d’année » pour les agences et tour-opérateurs ?

Shorena Niniashvili : Le produit spécial que nous proposons à nos voyageurs pour les fêtes de fin d’année est un voyage familial comprenant des éléments traditionnels particulièrement intéressants.

Nos voyageurs ont la possibilité de passer une semaine chez les habitants locaux pour se familiariser avec les coutumes liées aux fêtes, participer à la préparation de la table géorgienne, créer des décorations pour le Nouvel An et contempler la beauté de la capitale géorgienne, magnifiquement illuminée à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Il est également possible de célébrer les fêtes de fin d’année dans nos nombreuses stations d’hiver, où l’abondance de neige rend le Nouvel An encore plus magique.

TourMaG - Comment s’annonce le début d’année 2026 pour votre agence ?

Shorena Niniashvili : Nous sommes persuadés que l’année 2026 sera riche en nouveaux défis et en projets intéressants, qui nous permettront d’offrir à nos voyageurs de magnifiques expériences.

Il est évident que la Géorgie devient une destination populaire pour les voyageurs et surtout pour ceux qui s’intéressent de près à la culture et à l’histoire de notre petit pays.

TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?

Shorena Niniashvili : Chaque année, pour nous, est une opportunité de créer de nouveaux produits, mais l’enjeu principal que nous nous efforçons de prendre en compte est de respecter les principes du développement durable, de soutenir les communautés locales et de rendre le voyage en Géorgie le plus responsable possible.

Notre objectif chaque année est également d’établir de nouveaux partenariats avec des prestataires partageant nos valeurs, afin que nos intérêts et nos visions se synchronisent et que nous puissions cocréer un produit responsable de qualité.

On n’oublie pas les outils digitaux, qui facilitent nos activités et s’intègrent de plus en plus dans notre quotidien.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Shorena Niniashvili : Nous encourageons les agences de voyages françaises qui ont déjà la Géorgie sur leur liste de destinations, en leur proposant un produit de qualité, responsable et riche en expériences.

Pour celles qui n’ont pas encore programmé la Géorgie, nous les invitons à ne pas hésiter à visiter ce petit pays, afin de constater que leurs voyageurs y découvriront quelque chose de différent, très authentique et profondément humain - une expérience assez rare dans le monde moderne.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC

Gentiane ROMANET
Promethea Voyages

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


