Air France : les tensions au sein de la CFE-CGC vont-elles faire capoter les NAO ?

" Le dialogue social est compliqué, car les réunions ont du mal à se tenir, les CSE ont du mal à fonctionner. La situation est un peu agaçante, " nous résume un autre syndicaliste.



Et tout juste après la signature des syndicats offrant une majorité à l'accord, l'UNAC a adressé une lettre au directeur général adjoint des ressources humaines, le sommant de ne pas reconnaître le paraphe de la... CFE-CGC.



Le courrier, signé par Yanis Djerrad, affirme que l'actuel secrétaire général de l'UNAC a été reconnu par le tribunal de Bobigny comme le mandataire officiel de la CFE-CGC au niveau central (pas seulement PNC), et qu'à ce titre, il serait le seul à pouvoir signer, au nom du syndicat, des accords collectifs de travail.



Laurence Demigné a malgré tout été reçue par la direction, pour engager la CFE-CGC dans le cadre des NAO.



" Cette signature n'engage nullement le syndicat et l'accord, de ce fait, n'est pas majoritaire et doit, faute d'organisation du référendum prévu par la loi, être réputé non écrit, " affirme Yanis Djerrad, dans la lettre que nous avons pu consulter.



Il demande, dans le courrier, au DRH adjoint de ne plus reconnaître la CFE-CGC comme signataire, ce qui requalifierait l’accord en accord minoritaire.



Si tel n’est pas le cas, l’UNAC menace d’engager une action en justice.



Ainsi va la vie des grandes entreprises, ballotées entre guerres syndicales, manigances pour affaiblir telle ou telle structure, et tentatives de faire émerger un dialogue social plus favorable au business.



Reste à savoir jusqu’où ira le syndicat pour faire entendre sa voix, alors même que la direction peut faire appliquer l’accord via une décision unilatérale de l’employeur, possible en cas de NAO mieux-disantes.